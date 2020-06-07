Гороскоп Таро на 8-14 июня: кому светят большие деньги

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года по картам Таро обещает достижение цели Овнам, "перекур" Ракам и трансформацию Весам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на неделю по раскладу "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

Гороскоп по картам Таро на июнь 2020 года

Овен – Мир

Овен – Мир

Неделя принесет долгожданное достижение цели. Причем, цели глобальной. Вы выйдете на "плато", откуда откроется прекрасный вид ваших успехов и достижений. Вам будет чем гордиться. Вы будете удовлетворены тем, что имеете, и теми, кто находится рядом с вами. Самое время поставить перед собой новую амбициозную цель. Не так ли?

Телец – 10 Денариев

Телец – 10 Денариев

Эта карта символизирует прочные семейные узы и прочные материальные позиции. В эти дни может актуализироваться тема семейного бизнеса или деятельности в компании, в основе которой лежит большая фамилия. Не исключено, что на этой неделе вы будете общаться с родственниками чаще, чем обычно, и главной темой бесед будут деньги. Но карта чрезвычайно позитивна, поэтому проблем не предвидится.

Близнецы – 2 Денариев

Близнецы – 2 Денариев

Эта карта символизирует "жонглирование" несколькими задачами, которые вам предстоит решить. Потребуется гибкость и умение быстро переключаться с одной темы на другую. Карта также указывает на то, что вам могут сделать несколько предложений новой работы или повысить по карьерной лестнице. Так или иначе, этот период будет очень активным и продуктивным.

Рак – 9 Жезлов

Рак – 9 Жезлов

Это карта последнего "перекура" перед тем, как совершить финальный рывок к цели. На этой неделе Таро советуют вам тщательно подготовить свою победу. Продумайте каждый свой шаг, каждое слово, чтобы не дать сопернику ни единого шанса. Карта также может указывать на последние сомнения у подножья вершины: а нужна ли мне она? Но пройден слишком долгий путь, чтобы отказываться от мечты.

Лев – Паж Кубков

Лев – Паж Кубков

Эта карта – символ новой любви. Она обещает очень романтическую неделю, когда соображения рациональности отойдут на второй план. Вы можете "витать в облаках", скучать по невероятным приключениям с новым возлюбленным (возлюбленной) и даже реализовать эти мечты. Карта также может говорить о любовном "послании" - информации, переданной любым способом, которая касается сердечных дел.

Дева – 7 Мечей

Дева – 7 Мечей

На этой неделе повышается риск материальных потерь. На карте изображен вор, забравшийся в дом и унесший 5 драгоценных предметов. Потери не будут тотальными (2 меча остались нетронутыми). Чтобы обезопасить себя, Таро рекомендуют с особенной осторожностью подходить к любым заманчивым предложениям, не делиться с малознакомыми людьми важной информацией и по возможности укрепить свои входные двери.

Весы – Высший Суд

Весы – Высший Суд

Эта карта обещает период трансформации. На ней изображена сцена "последнего суда". Кто-то падает в пропасть, кто-то, пройдя огненное крещение, возносится к небесам. Эти дни будут связаны с особым испытанием и с особым шансом обновления и радикальных перемен в жизни. Совет Таро: не держитесь за то, что давно отжило и мешает двигаться вперед. Доверьтесь Судьбе и следуйте за ее знаками.

Скорпион – Звезда

Скорпион – Звезда

Эта карта – карта надежды. Она символизирует самую темную ночь, которая бывает перед рассветом. Это канун новой, светлой полосы жизни, которая вот-вот наступит. От вас требуется лишь проявить терпение и веру в лучшее. Карта также может указывать на осуществление давнего желания, когда мечта становится реальностью.

Стрелец – 8 Денариев

Стрелец – 8 Денариев

На этой неделе вам предстоит доказать себе и миру, что ваше счастье находится в ваших руках. Благодаря собственным усилиям, инициативе и целеустремленности вам удастся добиться небывалых высот в карьере и укрепить свое материальное положение. Главное – засучив рукава, взяться за работу и постепенно, шаг за шагом, строить свое лучшее будущее.

Козерог – 7 Денариев

Козерог – 7 Денариев

Это карта терпения и ожидания. На ней изображена женщина, которая пришла в сад, чтобы собрать урожай. Но увы, плоды еще не созрели. Она сидит в нерешительности, что же делать дальше. На этой неделе вы можете не получить то, на что рассчитывали. Но если вы проявите выдержку и не откажетесь от цели, ваш "урожай" превзойдет все ожидания.

Водолей – 5 Жезлов

Водолей – 5 Жезлов

На этой неделе вам предстоит борьба. Возможно, спортивная и благородная, а возможно, за место под солнцем. Могут активизироваться конкуренты и недоброжелатели, и вам придется напрячь все силы, чтобы противостоять им. Таро рекомендуют тщательно обдумывать каждый свой шаг и каждое слово, чтобы не дать им ни единого шанса поймать вас на ошибке.

Рыбы – Паж Денариев

Рыбы – Паж Денариев

Это денежная карта, которая обещает небольшой, единоразовый, но приятный финансовый приз. На этой неделе вы можете получить премию или другое вознаграждение. Скорее всего, оно будет неожиданным и порадует вас. Карта также может указывать на важную информацию, касающуюся финансов. Если такая поступит, обязательно примите ее к сведению и используйте для укрепления своего благосостояния.

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