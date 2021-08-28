Гороскоп Таро на 30 августа – 5 сентября: предостережения для всех знаков зодиака

Гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака на неделю с 30 августа по 5 сентября предостерегает Тельцов от фейковых новостей, Весов от обмана, а Стрельцов от стремления к идеалу.

Об этом OBOZREVATEL рассказала таролог Вероника Кариссима. Далее приводим ее рекомендации на тему: на что в течение этой недели следует обратить особое внимание – на основе расклада на картах Таро Viceversa итальянского художника Давида Корси.

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Предостережение карты можно трактовать в двух вариантах. Либо вам не следует испытывать судьбу и двигаться по воле волн, либо не упустить особый шанс, уникальную возможность для какого-то прорыва. Смысл карты в том, что колесо находится в постоянном движении, и тот, кто сейчас на его вершине, в следующую секунду может оказаться у его подножия, поэтому время ценно. Карта также символизирует фатализм, который на этой неделе вам противопоказан.

Карта предостерегает вас от фейковых новостей, прежде всего, касающихся романтической тематики. Не спешите верить словам и действиям потенциального партнера – они могут оказаться лживыми. Легкий флирт может обернуться разочарованием. Полагайтесь на свой жизненный опыт, оценивайте ситуацию с разных точек зрения.

Вам выпала карта всемогущества и всевластия, но в качестве предостережения она говорит о том, что вам не следует заявлять о себе как о том, кто способен на все. По каким-то причинам амбиции и чрезмерная самопрезентация могут навредить вам. Делайте вид, что вы обычный среднестатистический человек со среднестатистическими возможностями и запросами. Так вы избежите зависти и конкуренции.

На карте изображен грозный властелин, которому кажется, что он полностью контролирует ситуацию, но на самом деле это не так. Обратите внимание на серп, воткнутый позади него. Король не видит опасности и не может ее предотвратить. Таро советуют вам полагаться на интуицию, постараться предвидеть опасности и вовремя подстелить соломку. Осмотрительность лучше самоуверенности.

Это карта наваждения и иллюзий, а также обостренной интуиции. Она предостерегает от неоправданных колебаний. Возможно, прямо сейчас вы находитесь на переломном этапе жизни, на пороге чего-то нового, но не решаетесь сделать шаг, чтобы перемены действительно произошли. Смените лунный свет на солнечный, пусть ваши цели будут ясны и понятны, а уверенность в себе непоколебимой.

Эта карта про синицу в руках и журавля в небе. У вас есть все, что нужно для счастья, и Таро советуют не рисковать этим ради призрачных целей. Возможно, вас поманит какая-то безумная идея, и вам покажется, что реализовать ее будет достаточно просто. Но пойдя по этому пути, вы рискуете нарушить существующий баланс, который достигался на протяжении длительного времени.

Вам выпала карта, символизирующая обман, подковерные игры, что-то тайное, что не хочет стать явным. Таро предостерегают вас от нечестной игры. Возможно, у вас появится искушение обойти правила, зайти с черного хода, завладеть тем, что вам не принадлежит – то ли материальным, то ли интеллектуальным. Но ничем хорошим это не закончится, говорят карты. Если вы совершите недостойный поступок, он не останется незамеченным. Об этом узнают все.

Это карта независимой и властной женщины, добившейся много, но ключевой символ здесь – глыба льда. На этой неделе вам категорически не рекомендуется проявлять холодность и руководствоваться исключительно логикой и здравым смыслом. Больше всего от вас требуется мягкость, душевное тепло, женственность, если вы женщина, способность к прощению и компромиссу. Хотя бы на время откажитесь от роли лидера.

На карте изображена женщина в райском саду, который она создала своими руками. Здесь идеально все – от пола до потолка. Таро предостерегают вас от стремления к идеальности. Пытаясь устроить все наилучшим образом, вы рискуете оказаться в золотой клетке. Кажется, что все именно так, как хотелось, но как-то скучно и безжизненно. Не просчитывайте все наперед, дайте жизни шанс удивить вас, а себе разрешите быть более спонтанным и непредсказуемым.

Эта карта предостерегает вас от излишней суеты и бесконечного переключения с одной задачи на другую. Главный герой демонстрирует свой талант жонглера, но зрителей он не слишком впечатляет. Таро призывают вас делать что-то не ради похвалы, а ради себя самого, ради своей выгоды и интересов, своего развития. Определитесь с конкретной – одной – целью и идите к ней, не обращая внимание на то, что об этом думают другие.

Эта карта символизирует состояние, когда от соблазнов разбегаются глаза. Таро предостерегают вас от этого. В эти дни вам следует определить для себя, что для вас является самым важным, целью номер один. Сфокусируйте все свое внимание на этом, и вы будете благословлены самими Небесами. Это не значит, что нужно отказывать себе во всех удовольствиях и больше не баловать себя ничем. Это значит, что необходимо расставить приоритеты – что главное, а что второстепенное.

Эта карта – символ достигнутой цели и умиротворения. Таро предостерегают вас от того, чтобы почивать на лаврах. По всей видимости, еще не пришло время праздновать победу и пить шампанское – какие-то важные вещи остались незавершенными. Обратите внимание на символ змеи, кусающей свой хвост – символ вечного процесса бытия. Он намекает, что по большому счету ни один момент жизни нельзя назвать итогом – это лишь веха на вечном пути.