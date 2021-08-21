Гороскоп Таро на 23-29 августа: предостережение для каждого знака зодиака

Гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 августа предостерегает Рыб от беспечности, Львов от амбициозности, а Весов от неоправданного риска.

Об этом OBOZREVATEL рассказала таролог Вероника Кариссима. Далее приводим ее рекомендации на тему: на что в течение этой недели следует обратить особое внимание – на основе расклада на картах Таро Закона притяжения.

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На карте изображен сюжет взвешивания сердца человека, когда он предстает перед престолом бога после смерти. Если оно легче перышка, душа отправляется в рай, если тяжелее – в ад. Таро советуют вам облегчить душу, беря в пример маленьких детей. Они не переживают о завтрашнем дне, не таят обиду и злость и открыты этому миру. Если и вы будете практиковать такой подход к жизни, многих проблем удастся избежать.

Эта неделя может пройти для вас под знаком серьезного заработка и успешных бизнес-проектов. Вы можете оказаться в центре внимания и на вершине социальной лестницы. Но все же Таро советуют вам не надевать корону, быть проще в отношениях с людьми, без которых ваш успех был бы невозможен. Независимость и амбициозность – прекрасные качества, но при условии, что они не становятся доминирующими в вашем характере.

В эти дни Таро советуют вам заняться аудитом своих финансов. Видимо, это позволит избежать больших проблем. Проанализируйте доходы и расходы, постройте стратегию увеличения благосостояния. Карта также может указывать и на еще одну сторону материальности – ваш собственный организм. Возможно, следует провести профилактический осмотр или ряд диагностических процедур. На всякий случай, просто чтобы не допустить проблем со здоровьем.

Главный герой вальяжно расположился в кресле. Ему комфортно и хорошо. Но чтобы добиться успеха, вам следует выйти из зоны комфорта. Эта карта – карта активных действий, с которыми это изображение входит в диссонанс. Карта пытается сказать: не сидите, вставайте, делайте что-нибудь, под лежачий камень вода не течет. И лишь потом, сделав все возможное и невозможное, вы получите право почить на лаврах и расслабиться, как это делает мужчина на карте.

Залог вашего успеха – слаженная работа команды. Причем, команды без ярко выраженного лидера. Ваши столпы – это ваши единомышленники. Вместе вы можете построить нечто грандиозное, то, что потрясет мир. Главный посыл карты – не быть индивидуалистом и не стремиться к доминированию в любом деле. Главным должен стать именно результат. Пусть лавры придется делить с другими, но без них не было бы этой победы.

Главная героиня идет по зимнему лесу. Ночное небо освещает лишь луна и глаза летучих мышей. Главный совет этой карты – ничего не бояться и доверять только себе, только своим ощущениям. Вам может попасться на глаза настораживающая информация, пугающие новости, все будет казаться неопределенным, нестабильным и потенциально опасным. Но если у вас есть цель – просто последовательно идите к ней, закрыв глаза на все подобные вещи.

Главный герой карты совершает головокружительный трюк, очень рискуя, хотя и в смелости ему не откажешь. Таро предостерегают вас от неоправданного риска. Активные действия на этой неделе действительно могут принести хороший результат. В частности, решительное избавление от отживших связей на всех уровнях. Главное, чтобы этими действиями не навредить себе и окружающим.

На карте начертана известная крылатая фраза на латыни: "Закон суров, но это закон". Главный герой – непредвзятый, незаангажированный судья, выносящий справедливый вердикт. В качестве предостережения эта карта призывает отказаться от формального взвешивания слов и поступков других на весах "плохо – хорошо". Будьте мягче, гибче, более склонными к компромиссу, и не навязывайте другим свои ценности. Это сохранит вам нервы и друзей.

На карте мы видим сеятеля, вышедшего в поле. Он разбрасывает семена, но посмотрите: на дворе осень, почва совсем не готова. Таро советуют вам не разбрасываться собственными ресурсами – материальными, интеллектуальными и прочими, когда заведомо понятно, что пользы от такой траты не будет. Не мечите бисер перед свиньями, поберегите силы и себя самого.

На этой неделе вам грозит игра на понижение. Сделайте все, чтобы не допустить такого развития событий. Вас могут втянуть в игру, которая заведомо лишена смысла. Действие ради действия. Вы рискуете потерять силы и единомышленников, в то время как результат будет нулевым. Не следует прилагать все силы для победы в локальной битве. В ней можно и проиграть. Лучше поберегите силы для победы в большой войне.

Мы видим кубок победы, который держит множество рук. Это момент празднования, ликования. Но в качестве предостережения карта говорит: рано почивать на лаврах. Да, вы многого добились, но расслабляться не стоит. До вершины остались считанные шаги, и их все же надо пройти. Не позволяйте беспечности испортить все дело прямо на финише.

Это чрезвычайно позитивная карта в классической трактовке, но в этой колоде она дает важное предостережение. Главная героиня присела, любуясь чудесным пейзажем с радугой, погрузившись в мечтания. В то время как там, на заднем плане, происходит что-то важное. Таро советуют вам на этой неделе постоянно пребывать в состоянии бдительности. Какими бы благоприятными ни выглядели обстоятельства, все же лучше быть на стороже.