Гороскоп таро на 22 марта: Стрельцов ждут перемены и деньги

Понедельник, 22 мартам, станет для Близнецов очень активным днем – придется много двигаться и принимать решения, у Дев появится возможность встретить нужного человека, а Стрельцов ждут перемены и деньги. Рыбы в этот день смогут получить новые возможности для самореализации.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков по картам таро на 22 марта.

Овен

Юридические вопросы, которые вам сегодня нужно будет решить, нуждаются в очень серьезных подходах и ментальной работе. И какими бы мудрыми вы ни были, может понадобиться еще и посторонняя помощь более опытного специалиста.

Телец

Вас будто бы значительно ограничили в передвижении, наставили кучу границ и преград, и вы ничего не можете сделать, разве что спокойно обдумывать какие-то важные для себя вещи и многое осознавать.

Близнецы

Начинается определенная активность, в отличии от предыдущего периода, когда вы будто замерли, сегодня вы словно возрождаетесь для новых дел: будете много двигаться, принимать решения, поднимаете планку своих запросов все выше и выше.

Рак

Сейчас вам присущи смелость, несдержанность и даже авантюризм, вы уже не хотите тихонько сидеть в норке, вам всемирное признание подавай, а оно невозможно без определенного хайпа и готовности заявлять о себе.

Лев

Пока вы не можете двигаться достаточно активно, то нужно использовать это время для того, чтобы навести порядок вокруг себя, расчистить пространство, составить детальные планы, научиться действовать не спонтанно, а по определенным правилам и расписанию.

Дева

Обстоятельства складываются для вас очень удачно, особенно всего того, что касается встреч и контактов. Есть вероятность неожиданно встретить именно того человека, который вам нужен, завязать отношения, которые приведут к блестящим результатам.

Весы

У вас сейчас очень много планов, нужно обо всем заранее подумать, все успеть, раздать другим поручения, проконтролировать выполнение, и самым что-то мудрое сделать. А главное – заложить основы будущего.

Скорпион

Стоит чрезвычайно сложная задача – организовать какие-то групповые встречи или празднования и при этом у вас будет совсем ограниченный бюджет, так что приходится очень тщательно все готовить, подбирать, учитывать каждую копейку.

Стрелец

Кардинальные изменения приносят баснословные деньги. А может безумные деньги приносят грандиозные изменения... Словом, у вас тут все в одном флаконе – трансформация жизни и большие деньги случаются одновременно.

Козерог

Появится возможность проявить всю свою силу и могущество, будете проявлять смелость, местами даже безрассудство, но это тоже имеет место быть. Именно сегодня вы осознаете, что способны на настоящие подвиги.

Водолей

Вокруг вас собирается отборное женское общество и вы можете вместе придумать что-то очень интересное, оригинальное и нужное вам всем. То ли какое-то совместное празднование, или дружеские посиделки с разными приятными составляющими.

Рыбы

Предложения, которые сегодня поступят, открывают перед вами новые двери и новые возможности себя реализовать. А еще они вам добавят определенной смелости, и даже наглости, которая тоже не будут лишней.

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