Гороскоп Таро на 2 октября для всех знаков Зодиака: какой будет пятница

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 октября предсказывает, что кого-то ждет карьерный рост, а кого-то неожиданный поворот в жизни. Некоторым представителям зодиакального круга нужно быть осторожными и не расточительными в этот день.

В эксклюзивном прогнозе таролог Ольга Соломка рассказала изданию OBOZREVATEL о том, какой будет эта пятница. Подробнее – читайте в материале.

Овен

Коллеги будут испытывать вас на прочность и проверят на "слабо". Это может произойти совсем не специально, но вам таки придется поиграть в конкуренцию и принять участие в гонках. И вы, и ваша репутация от этого только выиграют.

Телец

Ваши обязанности могут расшириться, но тем интереснее вам будет работать. Просто воспринимайте эти нововведения как еще одну возможность раскрыть свои возможности и показать другим все свои лучшие качества.

Близнецы

Сейчас вы становитесь для других примером того, как нужно работать, неким идолом, на кого будут равняться. Да, увеличивается ответственность, но все это происходит своевременно. Ведь именно об этом вы когда-то мечтали.

Рак

День благоприятен для обучения. И не говорите, что вам уже поздно садиться за парту. Потому что всегда найдется что-то такое, чего вы не знаете, и чему было бы интересно или полезно научиться. Поэтому не теряйте время, а присмотритесь к нужным курсам.

Лев

Денежные поступления, которые вам придут 2 октября, лучше инвестировать в какое-то полезное дело. Можете приобрести себе что-то нужное для работы или потратить на новые знания, или на материалы, но вложите их куда-то конкретно, а не развейте по ветру.

Дева

Есть все шансы потратить на шопинг целое состояние, а потом удивляться, как можно было так бездумно поступить. Лучше 2 октября резко ограничить себе бюджет, чтобы не было соблазна спустить его на разные глупости ради минутного эмоционального подъема.

Весы

Выбор, который перед вами встает, может быть весьма непростым, ведь для вас невероятно сложно выбрать что-то одно. Но чем дольше вы сомневаетесь, тем сложнее дальше будет, ведь вместе с сомнениями вы тратите и силы, и возможности что-то изменить.

Скорпион

Будьте 2 октября решительны и даже невыносимы, не позволяйте никому переступать границы, защищайте свое мнение и свою территорию, потому что может появиться слишком много желающих решать за вас вашу судьбу, выбирать шаги и предпочтения.

Стрелец

Голова у вас работает очень мощно и способна придумать что-то очень невероятное. Туда вдруг может прийти мысль начать новый бизнес, или изменить направление деятельности, или отправиться навстречу приключениям, а то и открытие важное сделать.

Козерог

Будьте особенно внимательны к информации, которая приходит к вам 2 октября, ведь она может многое изменить и перенастроить векторы вашего внимания и направления дальнейшего движения. Вы вдруг можете решить развернуться на 180 градусов.

Водолей

Перед вами открываются новые горизонты и вы уже обдумываете, что бы его с собой взять в новый счастливый мир. Отправляйтесь только с верой в себя и в то, что впереди – новые интересные этапы, захватывающие приключения и интересные персонажи.

Рыбы

Возможно, 2 октября – самый удачный день недели, а может и месяца, потому что вы просто счастливы от того, что осуществляется ваш давний замысел, реализуется одно из самых заветных желаний. Словом, можете праздновать и наслаждаться победой.

Ранее OBOZREVATEL публиковал общий гороскоп по картам таро на октябрь 2020 для всех знаков Зодиака. Узнайте, как может измениться жизнь в этом месяце.

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