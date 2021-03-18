Гороскоп таро на 18 марта: Стрельцов ждут победы

В четверг, 18 марта, Близнецам придется решиться на определенные шаги, у Дев могут возникнуть проблемы с финансированием, а Стрельцов ждут победы одна за другой.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз на картах таро для всех знаков на 18 марта.

Овен

Хотя для вас это не слишком характерно, но сегодня вы будете ну очень правильными, придерживаетесь всех правил и обусловленностей, ведете себя просто безупречно, как на приеме у английской королевы.

Телец

Вам сейчас характерны длительные размышления и взвешивания, вы словно все время колеблетесь и осмысливаете какие-то свои шаги и их последствия. И этот день вы посвящаете не столько работе, сколько мыслям и выводам.

Близнецы

Вы долгое время словно отсиживались в окопах, прятались от чего-то или кого-то, и наконец решились на определенные шаги, выходите вперед, потому что некуда отступать, и прятаться уже нет смысла.

Рак

Настроение будет какое-то возвышенное и праздничное, вы долго к этому готовились и вот наконец у вас есть возможность собраться вместе с приятными вашему сердцу людьми и пообщаться, обменяться впечатлениями и положительными эмоциями.

Лев

Перед тем рывком, что вы задумали, самое время собраться с мыслями, написать планы, взвесить свой потенциал, и может даже несколько подождать, как говорится, посидеть на дорожку, подумать о том, что вы не учли, о чем забыли.

Дева

Внезапно может возникнуть проблема с финансированием, и вам приходится убеждать тех, от кого приходят деньги, что они вам таки нужны, и чуть ли не выбивать эти средства, которые по праву принадлежат вам.

Весы

Кто-то из ваших близких будет нуждаться в поддержке, и не обязательно финансовой, своевременная подсказка, совет или доброе слово в дорогу вполне подойдут. Впрочем, деньги тоже не будут лишними.

Скорпион

Вы можете неожиданно для всех убежать куда подальше и спрятаться в себе. Уже надоела это жизнь напоказ, когда вы не можете уединиться и как следует осмыслить все процессы, с вами происходят.

Стрелец

Маленькие победы следуют одна за другой, и весь день будет состоять из этих небольших и победных шагов, которые приведут вас к желаемым результатам. Вас словно сегодня кто-то понемногу подталкивает именно туда, куда вам нужно.

Козерог

Никакие производственные процессы без вас не обойдутся, ибо вы - просто незаменимы, и как специалист, и как вдохновитель, и как просто системный человек, который раскладывает все по полочкам и добавляет порядка в общий бардак.

Водолей

Собирайте сегодня совещания, конференции, собрания и другие формы совместной работы, где вы можете провести мозговые штурмы, поделиться планами, обменяться впечатлениями и совместно прийти к цели.

Рыбы

Этот довольно милый и спокойный день лучше провести в полном расслаблении, наслаждаясь прогулками, какими-то творческими занятиями и максимально посвящая время себе и тому, что вам нравится.

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