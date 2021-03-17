Гороскоп таро на 17 марта: кому стоит обезопасить себя от потерь

В среду Тельцов ожидают перспективные встречи, Овнов – приподнятое настроение, а Скорпионов – любовь. При этом Козерогам стоит заняться давно запланированными делами, а Весам позаботиться о недвижимости.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз на картах таро для всех знаков на 17 марта.

Овен

Настроение приподнятое, вы готовы праздновать и радоваться жизни – или с поводом, или просто потому, что день вам кажется прекрасным. И его лучше провести в компании, и разделить эту вашу радость на всех.

Телец

Встречи с людьми могут быть достаточно эффективными и перспективными, когда вы не просто общаетесь и положительно влияете друг на друга, но и что-то интересное создаете, предлагаете, обсуждаете.

Близнецы

Коллективный труд сегодня гораздо продуктивнее, чем самостоятельный, и это может быть не только общая физическая работа, но и совместное обсуждение, советы, просто разговоры, которые придают вам сил и дают много новых интересных идей.

Рак

Сегодня стоит обезопасить себя от потерь, прежде всего, денежных. Поэтому позаботьтесь о сохранности средств, имущества, авторских прав и т.п., сделайте все для того, чтобы все ваши средства оставались у вас.

Лев

Какими бы ни были сегодня ваши финансовые поступления, позаботьтесь о том, чтобы часть из них получили те, кто очень нуждается в деньгах. Словом, будьте милосердными и благотворительными, и вы от этого только выиграете.

Дева

Скорости сегодня будут просто неимоверные – вам нужно будет успеть в несколько мест одновременно, переделать кучу дел, еще и на вечер вы запланировали что-то интересное. Поэтому не тратьте время на разные глупости – и вперед!

Весы

Возможно, пришло время позаботиться о жилье, земле и другой недвижимости, и позаботиться о том, чтобы вы чувствовали себя более уверенно в этом мире, чтобы твердо стояли на ногах и могли что-то передать наследникам.

Скорпион

Кажется, именно эта весна для вас навсегда будет ассоциироваться с любовью, потому что у вас на уме только свидания, любовь-морковь и всевозможные амурные дела, и вы не способны всерьез заниматься чем-то другим.

Стрелец

Сегодня вы уверенно заявляете о своих правах и отстаиваете свои границы. И кто бы что ни говорил, как бы на вас не давил, вы всегда можете сказать нет, и послать куда подальше, показав и другим достойный пример.

Козерог

День очень активных действий, когда вы легко перепрыгиваете все преграды, невзирая на обстоятельства и готовы на любые авантюры, лишь бы достичь желаемого. И лучше именно сегодня сделать то, к чему давно готовились.

Водолей

День расслабления, если не сказать лени. Вам не слишком хочется как-то напрягаться, потому что вам настолько все надоело, что вы просто не готовы поднимать себя с дивана, куда идти и что-то делать.

Рыбы

Вас могут поставить перед необходимостью того, что работать надо будет еще больше, и не факт, что эти переработки будут дополнительно оплачиваться. И отказаться вы вряд ли сможете.

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