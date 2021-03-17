Гороскоп таро на 17 марта: кому стоит обезопасить себя от потерь

В среду Тельцов ожидают перспективные встречи, Овнов – приподнятое настроение, а Скорпионов – любовь. При этом Козерогам стоит заняться давно запланированными делами, а Весам позаботиться о недвижимости.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз на картах таро для всех знаков на 17 марта.
Овен
Настроение приподнятое, вы готовы праздновать и радоваться жизни – или с поводом, или просто потому, что день вам кажется прекрасным. И его лучше провести в компании, и разделить эту вашу радость на всех.
Телец
Встречи с людьми могут быть достаточно эффективными и перспективными, когда вы не просто общаетесь и положительно влияете друг на друга, но и что-то интересное создаете, предлагаете, обсуждаете.
Близнецы
Коллективный труд сегодня гораздо продуктивнее, чем самостоятельный, и это может быть не только общая физическая работа, но и совместное обсуждение, советы, просто разговоры, которые придают вам сил и дают много новых интересных идей.
Рак
Сегодня стоит обезопасить себя от потерь, прежде всего, денежных. Поэтому позаботьтесь о сохранности средств, имущества, авторских прав и т.п., сделайте все для того, чтобы все ваши средства оставались у вас.
Лев
Какими бы ни были сегодня ваши финансовые поступления, позаботьтесь о том, чтобы часть из них получили те, кто очень нуждается в деньгах. Словом, будьте милосердными и благотворительными, и вы от этого только выиграете.
Дева
Скорости сегодня будут просто неимоверные – вам нужно будет успеть в несколько мест одновременно, переделать кучу дел, еще и на вечер вы запланировали что-то интересное. Поэтому не тратьте время на разные глупости – и вперед!
Весы
Возможно, пришло время позаботиться о жилье, земле и другой недвижимости, и позаботиться о том, чтобы вы чувствовали себя более уверенно в этом мире, чтобы твердо стояли на ногах и могли что-то передать наследникам.
Скорпион
Кажется, именно эта весна для вас навсегда будет ассоциироваться с любовью, потому что у вас на уме только свидания, любовь-морковь и всевозможные амурные дела, и вы не способны всерьез заниматься чем-то другим.
Стрелец
Сегодня вы уверенно заявляете о своих правах и отстаиваете свои границы. И кто бы что ни говорил, как бы на вас не давил, вы всегда можете сказать нет, и послать куда подальше, показав и другим достойный пример.
Козерог
День очень активных действий, когда вы легко перепрыгиваете все преграды, невзирая на обстоятельства и готовы на любые авантюры, лишь бы достичь желаемого. И лучше именно сегодня сделать то, к чему давно готовились.
Водолей
День расслабления, если не сказать лени. Вам не слишком хочется как-то напрягаться, потому что вам настолько все надоело, что вы просто не готовы поднимать себя с дивана, куда идти и что-то делать.
Рыбы
Вас могут поставить перед необходимостью того, что работать надо будет еще больше, и не факт, что эти переработки будут дополнительно оплачиваться. И отказаться вы вряд ли сможете.
Как сообщал OBOZREVATEL:
согласно прогнозу Соломки, на текущей неделе Стрельцам придется проявлять свои лучшие качества на работе, Рыбы рискуют остаться в одиночестве, а Водолеи получат предложения зарабатывания денег;
Астрологи определили, что самых невыносимых знаков зодиака среди мужчин в основном четыре. Так, непростыми отношения точно будут с Раком, Девой, Козерогом и Водолеем;
Астрологи рассказали, представителей каких знаков зодиака могут ожидать сложности и опасности в марте. В частности, Весы может накрыть депрессия, а Близнецы – перегнуть палку;
Также Соломка дала любовный гороскоп на месяц: Овнам и Тельцам станет комфортно в отношениях, а Девы будут ходить на свидания.
А вот в карьере, согласно гороскопу на месяц, больше будет везти Стрельцам и Тельцам – они могут найти новую работу или получить повышение.
Согласно прогнозу здоровья для всех знаков на 2021 год, Ракам стоит укрепить спину, а Львам – правильно питаться.
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