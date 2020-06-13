Гороскоп Таро на 15-21 июня: кого ждет слава и любовь

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года по картам Таро обещает романтический период Тельцам и Рыбам, гармонию Овнам и Весам.

Далее OBOZREVATELпредлагает читателям более подробно изучить гороскоп на неделю по раскладу Таро "Универсальный Ключ" итальянского художника Давида Корси.

Гороскоп по картам Таро на июнь 2020 года

Овен – 3 Кубков

Овен – 3 Кубков

Это карта гармонии и радости. Она обещает прекрасный период довольства результатами своего труда, празднования в кругу единомышленников, небольшого отдыха. Вам будет чем гордиться, а все текущие ситуации будут складываться чрезвычайно позитивно и в вашу пользу. Используйте эту неделю для того, чтобы заложить основу для новых достижений.

Телец – 2 Кубков

Телец – 2 Кубков

Это одна из самых романтических карт колоды Таро. Она обещает гармоничные отношения с любимым человеком. Взаимопонимание, поддержка, уважение и полное принятие его со всеми плюсами и минусами. Если были какие-то конфликты, на этой неделе они будут благополучно разрешены. Используйте это время для того чтобы восстановить отношения с теми, кто для вас дорог и важен.

Близнецы – Луна

Близнецы – Луна

Эта карта, с одной стороны, символизирует наваждение, обман, иллюзии, неясность, а с другой – обострение интуиции, появление "шестого чувства" и всплеск чувственности. На этой неделе Таро советуют вам прислушиваться к внутреннему голосу, практиковать позитивное мышление и действовать, не боясь ничего.

Рак – 6 Жезлов

Рак – 6 Жезлов

Это карта победы. Военачальник въезжает в покоренный город, его приветствует толпа. На этой неделе вы можете достичь вершин, заслужить почет и уважение и подняться на новую ступень карьерной и социальной лестницы. Вы заслужили это собственным трудом и талантами. Единственный совет Таро – оказавшись на вершине, оставайтесь человеком. Не давайте эгоизму ни единого шанса.

Лев – 5 Жезлов

Лев – 5 Жезлов

Это карта борьбы. Неделя обещает быть достаточно активной. Вам предстоит отстаивать свое место под солнцем, право на собственную позицию и убеждения. Могут активизироваться конкуренты, недоброжелатели и завистники. Ваша задача – заручиться поддержкой единомышленников и друзей и не допускать ни единой ошибки – все, что вы говорите или делаете, должно быть безупречным.

Дева – 8 Жезлов

Дева – 8 Жезлов

Это карта прорыва. На ней изображены мечи, взлетающие в небо посреди спящего мира. Это символ выхода из зоны комфорта, революции, которая разрушает устои. На этой неделе Таро рекомендуют вам действовать именно так – непредсказуемо и смело. Главное – не держаться за старое, идти новыми путями, пробовать то, чего вы еще ни разу не пробовали.

Весы – 4 Жезлов

Весы – 4 Жезлов

Это карта гармоничного взаимодействия в любом коллективе – трудовом или семейном. На этой неделе люди будут идти вам навстречу в любом вопросе. Окружение будет настроено крайне доброжелательно. Даже недоброжелатели изменят свое отношение к вам. Используйте этот период, чтобы получить то, чего хотите, минимальными усилиями.

Скорпион – Паж Денариев

Скорпион – Паж Денариев

Это карта небольших денежных поступлений или информации, касающейся финансов. На этой неделе вы можете получить небольшую премию, гонорар, часть зарплаты или еще какие-то доходы. Сумма будет не очень большой, но все же это вас порадует. Карта также говорит о том, что благоприятно вложение средств – они принесут хороший урожай.

Стрелец – Звезда

Стрелец – Звезда

Это карта надежды и радикального поворота вашей судьбы в благоприятную сторону. Самая темная ночь перед рассветом, и ваш рассвет вот-вот наступит. Позитивные перемены не за горами, просто наберитесь терпения и подождите еще немного. Карта также может говорить об исцелении душевных и телесных ран.

Козерог – Солнце

Козерог – Солнце

Это самая позитивная карта всей колоды. Достижение цели, удача, успех, уважение, осуществление мечты, победа – она символизирует самое лучшее, что есть в жизни человека. Все препятствия и проблемы останутся позади, перед вами откроется новая счастливая полоса жизни. Не забывайте делиться радостью с другими.

Водолей – Колесо Фортуны

Водолей – Колесо Фортуны

Это карта удачи. На этой неделе госпожа Фортуна будет вашей спутницей. В любых рискованных делах вы будете побеждать, все пазлы будут складываться правильно, все двери – виртуальные и реальные -будут открыты перед вами. Совет Таро – воспользуйтесь этой уникальной возможностью, но поторопитесь: колесо находится в постоянном движении. Сделайте самое главное, пока вы на высоте.

Рыбы – Королева Кубков

Рыбы – Королева Кубков

Это одна из самых романтических карт колоды Таро. Она говорит о том, что на этой неделе чувства и эмоции – исключительно позитивные – выйдут на передний план. Ваши поступки могут выглядеть нелогичными и иррациональными, но вы будете чувствовать себя счастливым. Дарить и получать любовь – именно это станет вашим девизом.

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