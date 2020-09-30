Гороскоп Таро на 1 октября для всех знаков Зодиака: каким будет четверг

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 октября предсказывает наступление периода эмоциональной перезагрузки. Некоторые представители зодиакального круга могут столкнуться с необходимостью срочного принятия решений.

В эксклюзивном прогнозе таролог Ольга Соломка рассказала изданию OBOZREVATEL о том, каким будет этот четверг. Подробнее – читайте в материале.

Овен

Вы запаслись уверенностью и решимостью, ведь вам сегодня нужно получить определенный результат, над которым вы работаете уже длительное время. Остается только сделать несколько шагов к осуществлению цели – и сегодня вы их сделаете.

Телец

День подходит для творчества, воспоминаний, легкой ностальгии по прошлому. Вы словно возвращаетесь в детство или юность для того, чтобы набрать оттуда сил, запастись теплом, которое будет согревать вас долгими зимними вечерами и вдохновлять на дальнейшую жизнь.

Близнецы

Вам сегодня следует очень тщательно относиться к выполнению своих обязанностей и внимательно спланировать день. И такой подход сохранит вам время и усилия, ведь, несмотря на большую нагрузку, времени хватит на все и на труд, и на развлечения, и на отдых.

Рак

Свежие денежные поступления не могут не радовать ваш кошелек и ваше самолюбие. Особенно приятно то, что деньги вам дают с любовью и благодарностью. В результате все счастливы, довольны, наполнены и готовы к дальнейшему сотрудничеству

Лев

Если есть такая возможность, то посвятите этот день отдыху, потому что вы сегодня настроены отнюдь не на труд - хочется спрятаться под теплое одеяло, или кому-то на ручки пристроиться. Просто переживите это начало осени в максимальном комфорте – а дальше будет легче.

Дева

Утром может сбить с толку неверная информация, которую вам будут пытаться выдать за истину. Поэтому не верьте всему, что вам говорят, а лучше уточняйте и проверяйте. Особенно все, что касается передвижения – даты, время, условия, обстоятельства.

Весы

Кажется, вы сегодня не слишком хорошо выспались, все переживали за что-то. выбирали лучшие варианты и не могли решиться сделать шаг. Поэтому и не отдохнули как следует и день этот будет для вас напряженным. А тут еще и довольно много работы придется переделать.

Скорпион

Обычная деловая встреча может завершиться неожиданным предложением новой работы, где вы будете чувствовать себя намного лучше, чем сейчас – свободно и уверенно, еще и деньги неплохие обещают. Кстати, сегодня можете получить дополнительные финансы.

Стрелец

Тщательно позаботьтесь о защите и безопасности – проверьте, действительно ли вы закрыли дверь, взяли ключи, не торчит из сумки кошелек. Будьте внимательнее и на работе - не оставляйте деньги на виду. А под вечер возможно романтическое свидание.

Козерог

Напомнят о себе какие-то иностранцы – это могут быть ваши международные партнеры или дальние родственники, или просто хорошие знакомые из-за рубежа, которым вы вдруг зачем-то понадобились. Работа пойдёт лучше, если вы будете опираться на коллективный опыт и поддержку коллег.

Водолей

Готовьте кошельки для денег, мешки для зерна и закрома для урожая, поскольку сейчас вы можете получить результаты предыдущей работы, причем не только за последние месяц. С вами намерены рассчитаться работодатели и давние должники.

Рыбы

В начале дня посвятите немного времени планам на будущее, запланируйте, какие результаты вы хотите получить этой осенью – и вы ясно увидите, что вам делать и куда двигаться. А потом уже можете целый день отдать работе, преодолевая происки коварных конкурентов.

Ранее OBOZREVATEL публиковал общий гороскоп по картам таро на октябрь 2020 для всех знаков Зодиака. Узнайте, как может измениться жизнь в этом месяце.

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