Гороскоп по картам Таро на выходные для всех знаков Зодиака: какими будут 3 и 4 октября 2020

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 и 4 октября прогнозирует наступление спокойного и умиротворенного периода практически для всех знаков Зодиака. Впрочем, некоторые из них все же столкнутся с трудностями.

В эксклюзивном прогнозе таролог Ольга Соломка рассказала изданию OBOZREVATEL о том, какими будут суббота и воскресение. Подробнее – читайте в материале.

Овен

Ни выходных, ни проходных – вы сейчас очень сейчас загружены и заняты различными делами. Но не стоит сетовать, потому что вы сами себе организовали такую напряженную жизнь. И она вам нравится. Вот и на эти выходные у вас снова все расписано от рассвета до заката.

Телец

Вы решите, что у вас настолько хорошая репутация, что ее можно и испортить для разнообразия. Поэтому можете пуститься во все тяжкие и развлекаться в ночном клубе, казино или отправиться на свидание со странными людьми.

Близнецы

Перспективы, которые на днях перед вами откроются, могут натолкнуть на блестящие мысли. И пусть пока все задуманное останется в виде планов или даже эскизов, но вы к ним обязательно вернетесь, очень уж интересными представляются эти идеи

Рак

Время погрузиться в тишину и отдохнуть от забот. Найдите где-то тихий и желательно безлюдный уголок, лучше у воды и и возле природы, и настраивайтесь на покой. Вам сейчас как раз необходимо провести время максимально расслабленно.

Лев

Не будет у вас времени на то, чтобы восстановиться - настолько вас захватила работа. Вы словно участвуете в соревнованиях, пытаясь доказать, что вы – лучший работник года. Поэтому и сами работаете в поте лица, и другим покоя не даете.

Дева

Довольно напряженные и насыщенные событиями выходные пролетят так быстро, что вы и не заметите. Впрочем, вы успеете все – и поработать, и наговориться, и осенью полюбоваться, и себе посвятить время, и родным, и посмеяться, и может даже поплакать.

Весы

Еще раз убеждаетесь в том, что чувство удовлетворения не зависит от денег или достатка, что счастье – это когда все дома. Поэтому проведите время с родными, и не важно где – лишь вы были вместе и уделяли внимание другу, а не гаджетам или телевизору.

Скорпион

У вас планируется праздничный уикенд: то ли родственные посиделки, то ли корпоративное обучение, которое мягко перейдет в бурную вечеринку, то ли дружеские застолья, которые могут возникнуть совершенно спонтанно, но будут очень душевными и запомнятся надолго.

Стрелец

Не ведитесь на провокации и на попытки других вывести вас из равновесия. Вам сейчас, как никогда, нужно побыть с собой наедине. И закрывшись в пещере, посвятить время себе. Возможно, погрустить, подвести какие-то итоги, прислушиваться к интуиции и просто поспать.

Козерог

Семье очень нужно ваше внимание, поэтому посвятите хотя бы несколько часов вашим близким: поговорите с детьми, помогите партнеру, позвоните родителям. Проведите все вместе время, организуйте что-то веселое и содержательное.

Водолей

Эти выходные проходят очень активно и многолюдно. Вам не дают возможности собраться с мыслями. Но вы сейчас всем очень нужны, и вас просто разрывают на все стороны – и друзья, и родственники, и коллеги приглашают провести вместе время.

Рыбы

Вы так заняты, что некогда оглянуться, не то, что отдохнуть.То работа требует вашего внимания, то друзьям нужна поддержка, да и домашние дела сами себя не переделают. Вот и приходится откладывать отдых на потом.

Ранее OBOZREVATEL публиковал общий гороскоп по картам Таро на октябрь 2020 для всех знаков Зодиака. Узнайте, как может измениться жизнь в этом месяце.

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