Гороскоп по картам Таро на октябрь для всех знаков Зодиака: Раки столкнутся с преградами, а Весам прибавится работы

Гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков Зодиака прогнозирует насыщенный месяц. В частности, многие столкнутся с огромным количеством работы, однако за ее выполнение получат достойную награду.

Прогнозист-таролог Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала, для кого второй месяц осени будет удачным. Читайте подробный гороскоп по Таро для каждого знака Зодиака отдельно.

Овен

В целом месяц более способствует расходам и потерям, чем накоплению. Вам может показаться, что вы теряете контроль над жизнью, но на самом деле это не так. Просто сейчас у вас период, когда нужно меньше двигаться и больше думать. Словом, время затаиться и подготовить себя для зимовки.

Телец

У вас уже есть четкий план завоевания этого мира. И в этом месяце вы уже сделаете первые шаги в нужном направлении. Осталось только собрать под своим крылом соратников, правильно распределить усилия и обязанности. У вас все получится лучше и быстрее, если установите дедлайны.

Близнецы

Сейчас вы демонстрируете себя миру как специалист высокого уровня, активизируется ваша деятельность и все, что связано с ней. А ваши давние друзья или поклонники, пораженные вашими талантами и возможностями, вдруг становятся заказчиками и восторженными клиентами.

Рак

Может произойти попытка ограничить ваши возможности, ну вот буквально связать по рукам и ногам, чтобы вы никуда не отправились и ничего не сделали. Но вы все равно остаетесь свободным человеком, который сам решает куда идти и что делать. А преграды – это только наше восприятие реальности, чем то, что есть на самом деле.

Лев

Решившись на кардинальные изменения, вы сейчас можете находиться в некоторой растерянности, ведь старая жизнь уже закончилось, а радость от новой вы еще не почувствовали. Но это временное явление. Назад дороги нет и вам нужно идти дальше и ловить кайф от свободы и окружающего ландшафта.

Дева

Не стоит сейчас спешить, потому что вы уже и так сделали все, что от вас зависело. Так сказать, посадили семена в благодатную почву. И теперь остается дождаться первых результатов и только немного подкорректировать условия реализации нужных вам идей. Терпения вам, и еще раз терпения!

Весы

Очень насыщенный месяц впереди намечается. Кроме того, что у вас и так полно работы, так тут еще и новые предложения приходят, чрезвычайно интересные. И вы охотно хватаетесь за них с надеждой еще лучше проявить свои таланты и заработать на этом денег.

Скорпион

Вся жизнь – это борьба. В этом вы убедитесь уже в этом месяце, поскольку вам придется принять участие в жестком противостоянии с соперниками, которые вдруг решат испытать вас на прочность. Ну вы же уже стреляный воробей, и дадите решительный отпор всем противникам.

Стрелец

Пришло время действовать, хотя вам и хочется еще немного понежиться и полениться в теплых лучах осеннего солнца. Но обстоятельства требуют от вас активности и сосредоточенности на конкретных действиях и результатах. Поэтому не медлите, чтобы потом не отставать.

Козерог

Поберегите свои силы, потому что сейчас их не так уж и много. Ваши усилия идут на какие-то второстепенные вещи – ненужные встречи, пустые разговоры, сомнения в себе. Вместо того, чтобы выделить приоритеты, вы хватаетесь за все и в результате есть истощение и разочарование.

Водолей

У вас будто открывается второе дыхание, появляется уверенность в себе и дополнительные силы для свершений. Поэтому сейчас можно брать повышенные обязательства и дополнительную работу – все у вас получается играючи. Также вам сейчас удается находить общий язык с разными людьми, и договариваться о выгодных условиях для себя.

Рыбы

Вы начинаете активно двигаться и превращаетесь в какую скоростную машину или вечный двигатель. И, несмотря на чрезвычайную загруженность, успеваете сделать все запланированное и даже то, чем вас дополнительно нагружают.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие знаки Зодиака будут самыми везучими в октябре 2020 года. Читайте также, каким знакам Зодиака важно избегать нервозности и резких действий в ближайшем будущем.

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