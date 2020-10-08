Гороскоп по картам Таро на 12-18 октября: кто изменит жизнь

Гороскоп по картам Таро на неделю с 12 по 18 октября обещает насыщенную неделю всем знакам Зодиака. OBOZREVATEL предлагает читателям прогноз, сделанный на основе Таро Светлого Провидца американской художницы Крис-Анн Доннелли.

Овен – 5 Жезлов

Эта неделя пройдет для вас под знаком активной деятельности. Возможно соревнование или борьба, конкуренция или сотрудничество в кругу единомышленников. Карта не ставит знак – "плюс" или "минус". Она лишь говорит о том, что этот период будет по-настоящему активным и не похожим на то, что было ранее. Тем не менее, в эти дни будет возможность поставить смелые цели и прыгнуть выше головы.

Телец – 7 Мечей

Это карта скрытых действий, иногда действий, направленных против вас. На этой неделе Таро советуют вам быть особенно осторожными в плане защиты своей материальной и интеллектуальной собственности. Вокруг могут появиться желающие позаимствовать ваши идеи или сбережения. Не позволяйте себе расслабляться, будьте начеку, чтобы не дать недоброжелателям ни единого шанса. Еще один аспект карты – желание получить что-то незаконным путем может возникнуть и у вас.

Близнецы – 3 Мечей

На этой неделе ваше сердце может быть особенно уязвимым. Случайные фразы, сказанные в ваш адрес, косой взгляд, брошенный на вас, закрытая дверь, черный кот – любая мелочь может вас расстроить. И все же Таро советуют на этой неделе руководствовать не чувствами, а умом. Если есть неотложные дела, которые необходимо сделать – просто сделайте их, даже если это не приносит вам удовольствия. Ваша радость уже на пороге, подождите еще немного.

Рак – 7 Пентаклей

Это карта ожидания урожая в широком смысле слова, но, прежде всего, материального. На этой неделе вы вряд ли дождетесь окончательных результатов чего-то, но семена, посаженные когда-то, продолжают свой рост и скоро станут видны плоды. Таро советуют набраться терпения и, не вмешиваясь в хорошо отлаженный процесс, просто наблюдать за ним. "Урожай" вас порадует.

Лев – 8 Кубков

Эта неделя может стать переломной для вас. Эта карта – символ сознательной смены одних условий на другие. На карте девушка покидает небольшой источник рукотворного огня и идет к источнику огня небесного, к солнцу. Вас могут ожидать серьезные мировоззренческие трансформации, глубокое переосмысление чего-то, смена окружения и образа жизни как такового.

Дева – Луна

Неделя обещает быть достаточно пассивной. Карта символизирует погружение в себя, в свой внутренний мир. Она также может указывать на бессознательное стремление уйти от действительности, от двойственности, стать выше понятий добра и зла, плохого и хорошего, черного и белого. Но карта также может говорить о пробуждении творческого или сексуального потенциала.

Весы – 2 Пентаклей

Девиз этой карты – гибкость и динамизм. Она говорит о том, что на этой неделе вам предстоит решать одновременно несколько задач, уметь приспосабливаться к быстро меняющимся условиям, удерживать равновесие там, где это сделать не так уж просто. Эти дни будут наполнены событиями и, скорее всего, о расслаблении речь не пойдет. Но в качестве бонуса вы можете получить продвижение по карьерной лестнице.

Скорпион – Звезда

Вам выпала карта, принадлежащая к Старшим Арканам Таро, а значит, неделя будет достаточно значимой. Она является символом надежд на лучшее, которым суждено сбыться. Она также может говорить о восстановлении физических и душевных сил. Если в последнее время в вашей жизни была темная полоса, будьте уверены, она вот-вот смениться на светлую. Рассвет уже близок.

Стрелец – 10 Кубков

Вам выпала карта счастья, в том числе семейного, в том числе счастья в личной жизни. На этой неделе вы будете испытывать позитивные эмоции. Довольство жизнью, радужные перспективы, построение далеко идущих планов – все это обещает карта. Это символ гармонии и удовлетворения. Делитесь им с теми, кому повезло меньше.

Козерог – 6 Кубков

Вам выпала карта ностальгии и приятных воспоминаний. На этой неделе вы можете повстречать "людей из прошлого" - тех, с кем когда-то были хорошо знакомы и с которыми позже развела судьба. Вы можете посетить места, где очень давно не бывали, и оживить образы прежних дней. Карта также советует использовать опыт прожитых лет в сегодняшней жизни.

Водолей – Дьявол

Не бойтесь этой карты. Она лишь символизирует сильную зависимость от чего-то или от кого-то. Человеком на ней управляют за ниточки, он полностью лишен власти над своей жизнью. Карта призывает подумать, есть ли что-то в вашей жизни, что превращает вас в раба? Пиво, сигареты, наркотики, секс, игра? Или человек, который полностью подчинил вас своей воле? Таро советуют избавиться от этих нитей.

Рыбы – Туз Кубков

Эта карта окрашена всеми красками человеческих эмоций. На этой неделе вы можете испытать лучшие из них. Может вспыхнуть новое чувство, новая любовь или новое увлечение кем-то или чем-то. Небо дает вам мощный импульс к творчеству и со-творчеству в широком смысле слова. Воспользуйтесь им сполна.