Гороскоп по картам Таро для всех знаков Зодиака на 7-8 ноября: как провести выходные

Гороскоп по картам Таро на ближайшие выходные – период 7-8 ноября – обещает спокойствие и гармонию. Овны проникнутся романтическим настроением, а Раки будут все время копаться в себе. Зато они смогут упорядочить свои мысли.

Прогнозист-таролог Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила гороскоп на выходные по картам Таро для всех знаков Зодиака.

Овен

Активизируется эмоциональная жизнь и вы становитесь нежными и чувствительными, можете часами общаться ни о чем, назначаете свидания, наслаждаетесь минутами, проведенными вместе и вообще превращаетесь в довольно милую влюбленную особу.

Телец

Сейчас вам лучше остаться дома и никуда не рыпаться, потому что слишком много дел еще не сделано и немало мыслей не обдумано. А вам еще и нужно принять важные решения, поэтому лучше проведите эти дни в раздумьях.

Близнецы

Выходные обещают быть веселыми, вы наслаждаетесь обществом приятных вам людей, которых собрали общие интересы, и которые достаточно продуктивно проводят свое время. И вам стоит присоединиться к этому коллективу на постоянной основе.

Рак

Вы находитесь в раздумьях и сомнениях, и это не дает вам возможности полноценно оторваться на эти выходные. Вы словно замерли в ожидании и никак не можете принять решение, потому и не работаете, и не отдыхаете, а только размышляете.

Лев

Проведите эти выходные классически: много спите и гуляйте, встречайтесь с родными и немного работайте, но не пытайтесь доделать то, что не успели на работе, пусть это будут привычные домашние хлопоты. И вы хорошо отдохнете.

Дева

Вам так уже все надоело, что даже выходные не радуют, что бы вам не предлагали и как бы ни пытались удивить или взбодрить. Конечно, каждый имеет право на осеннюю депрессию, но не стоит этим правом злоупотреблять.

Весы

Товарищи не оставят вас в покое. Ваша крепкая небольшая команда готова за вами и в огонь, и в воду, хоть в кино, хоть на шашлык при любой погоде или обстоятельствах. Поэтому собирайтесь вместе и придумайте интересное совместное времяпровождение.

Скорпион

Рассматривайте эти выходные как небольшую передышку перед очередным рывком вперед. Сейчас вы можете расслабиться и как следует отдохнуть, провести время очень спокойно для того, чтобы собраться с силами и осуществить очередной подвиг.

Стрелец

Вы считаете, что семейные хлопоты не дают вам расслабиться даже в законные выходные. Мол, то купить что-то надо, то все убрать, то постирать-погладить, то еду заранее приготовить. А может не стоит так убиваться из-за этих обязанностей?

Козерог

Очень хорошее время для различных перемещений, переездов и вообще странствий. Поэтому эти выходные вы можете провести в гостях, в командировке или в прогулках, но вряд ли дома. Ну и правильно – гуляйте, пока нас снова всех не закрыли.

Водолей

Вас наконец оставят в покое и вы с чистой совестью сможете так провести эти дни, как давно собирались – тихо и спокойно, наконец выспаться, пересмотреть все фильмы, дочитать то, что не дочитали и даже немного погулять осенними улицами или парками.

Рыбы

Очень много разной суеты, и по работе, и по домашним делам, и родственники могут вас пригрузить, и друзья дергать. Словом, как-то не очень удастся отдохнуть, потому что вы не сможете отмахнуться от всех этих просьб и проблем.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!