Гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака на 24-25 октября: Львов "потянет в блуд", Козерогов – к природе

Прогнозист-таролог Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала, какими будут выходные, 24 и 25 октября, для всех знаков зодиака. Ее прогноз по картам Таро говорит о том, что Львов в эти дни может "потянуть в блуд", Скорпионов поманит дорога, а Раков и Козерогов – природа.

Вместе с тем, гороскоп по картам Таро на 24-25 октября обещает насыщенные выходные всем знакам зодиака.

Овен

Осторожнее на поворотах, потому что эти дни довольно опасны и могут вызвать разрушение, как физически, так и на эмоциональном уровне. Неудачное или несвоевременно сказанное слово готово разрушить крепкую дружбу, надежный союз и длительное партнерство.

Телец

Больше грусти, чем радости, но это какая-то светлая печаль с приятными нотками, когда так хочется окунуться в воспоминания о том, что вы потеряли или теряете. В конце концов, это нормально – погрустить об утраченном.

Близнецы

Выходные имеют все шансы стать рабочими днями, и не потому, что вы плохо работали в течении недели. А потому что сейчас вы настолько перегружены разным задачами, что ничего не остается, как немного и в выходные поработать.

Рак

Перед вами стоит задача – поймать теплые лучи солнца, застать последнее октябрьское тепло и отметить это знаменательное событие где-то на природе в кругу семьи или близких друзей. Даже если у вас нет дачи или семьи – ловите солнце и тепло, где придется.

Лев

Даже самым прилежным и честным захочется пойти в блуд или может затянуть в не слишком праведные дела. Вами сейчас будто кто-то другой управляет – так и хочется нарушить правила и что-то эдакое выкинуть противозаконное. Ну хотя бы немножко аморальное.

Дева

Эти дни могут стать трамплином к значительному продвижению вперед. Вы словно возрождаетесь к новой жизни и обновляете круг общения, уверенно продвигаясь по карьерной лестнице или приобретая политические дивиденды.

Весы

Дни пройдут очень приятно и будут наполнены хорошими впечатлениями от общения с людьми, к которым вы имеете определенные симпатии. Да и они не равнодушны к вам, поэтому подобная взаимность может перерасти в прочный и длительный взаимовыгодный союз.

Скорпион

Здоровый авантюризм зовет вас в дорогу, даже если в ней нет никакой необходимости. Но вам уже надоело сидеть на месте и так хочется изменить пейзаж за окном и окружение, обновить свои вкусовые и обонятельные рецепторы.

Стрелец

Вам сейчас, как говорится, за сном и валянием некогда и отдохнуть. Вот и проведете выходные основном горизонтально, наслаждаясь ничегонеделанием. И пусть у вас не возникает никакого чувство вины – отдыхайте себе на здоровье.

Козерог

Если есть такая возможность, то отправляйтесь ближе к земле и к природе, или к тем людям, что на ней живут и работают. Хорошо, если есть собственная дача, где можно было бы что-то посадить на весну. Впрочем, и в гости можно напроситься к кому-то.

Водолей

Хотя вы и пытаетесь наверстать на выходных все то, с чем не успели справиться ранее, усталость возьмет свое. И вы можете и не отдохнуть как следовало, и дела свои не завершить. Поэтому лучше отдохните, а затем с новыми силами вам будет легче все преодолеть.

Рыбы

Чем бы вы ни занимались и где бы ни находились, но главная задача на выходные – защитить себя, родных, имущество, деньги, поскольку наступает опасный период, когда можно потерять нечто ценное. Поэтому стоит уделить лишнее внимание безопасности и обороне.

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