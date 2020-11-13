Гороскоп на выходные по картам Таро для всех знаков Зодиака: какими будут 14 и 15 ноября

Гороскоп для большинства знаков Зодиака на 14 и 15 ноября прогнозирует покой, отдых и время в кругу близких людей. В то же время Овнов ждет путешествие, Львов – новые отношения, а Стрельцов и Козерогов – застолья.

В эксклюзивном прогнозе таролог Ольга Соломка рассказала изданию OBOZREVATEL о том, какими будут суббота и воскресенье. Подробнее – читайте в материале.

Овен

Возможно, придется отправиться в путь. Несмотря на все ограничения и предостережения, вам нужно будет передвигаться, хоть на недалекие расстояния, но все же это будет дорога, со своими приключениями, романтикой и новыми впечатлениями.

Телец

Вы за эти дни успеваете все сделать – и поработать, и отдохнуть, и с нужными людьми встретиться, и посвятить время любимым увлечениям. В общем, выходные получаются очень насыщенными и заполненными интересными делами.

Близнецы

Вы могли многое запланировать на эти дни и даже переживать, что не успеете со всем справиться. Но все ваши планы вдруг отменились и появилось больше свободного времени. Поэтому не заполняйте его работой, а полностью посвятите себе.

Рак

Очень медленными будут эти дни. Вы так хотели бы ускорить все процессы и уже получить результат, но не все зависит от вашего желания, иногда нужно, чтобы обстоятельства правильно сформировались, а дела или люди созрели до нужной кондиции.

Лев

Все идет к тому, что сейчас могут начаться новые отношения. Внезапно обстоятельства складываются так, что вы вдруг встречаетесь, потом – бабах! – и вы уже влюблены, и вот уже завтракаете вместе и обсуждаете ближайшие планы на следующий год.

Дева

Провести время с семьей – что может быть прекраснее и банальнее. На самом деле, это могут быть очень классические выходные – с общими играми, шутками, застольем, когда вам очень уютно в кругу близких людей, разделяющих ваши ценности.

Весы

Не тратьте эти дни зря, лучше проведите более продуктивно – посвятите время обучению и развитию, изучению каких-то новых дисциплин или направлений, овладению новыми полезными навыками или хотя бы несколько новых иностранных слов выучите.

Скорпион

На поверхность могут вылезти те страхи, которые вы длительное время прятали в себе, загоняя поглубже. И вдруг вы глаза в глаза встретитесь с тем, чего боялись. И произойдет это для того, чтобы вы как следует все рассмотрели и поняли, что в этом нет ничего страшного.

Стрелец

Предложений, как провести выходные, будет немало – все вас дергают, приглашают, и что-то предлагают так интенсивно, что вы просто теряетесь в этом разнообразии. Но не исключено, что вы не сможете выбрать себе что-то из предложенного и останетесь дома.

Козерог

Вам не избежать застолья. И нет разницы, это будет семейный праздник, или дружеская вечеринка, или случайное попадание в гости, но пить-есть таки придется. В идеале – устроить самим что-то веселое, чтобы и вам порадоваться, и близких повеселить.

Водолей

Хорошие новости поднимут вам настроение и настроят на позитивный лад. Вы рады тому, что наконец достигаете того, о чем мечтали и к чему стремились уже продолжительное время. То есть цель уже почти достигнута, и у вас есть отличный повод отметить это.

Рыбы

Вы и сами понимаете, что самостоятельно вам будет тяжело справиться с теми задачами, сейчас перед вами стоят. Но можете вполне рассчитывать на то, что к вам сейчас придут и верные подсказки, и своевременная помощь.

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