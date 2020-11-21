Гороскоп для всех знаков на 2021 год: кого ждут большие перемены и фантастические возможности

2021 год сулит многим знакам зодиака настоящий прорыв: Тельцам повезет в семейных делах, а Близнецов и Раков ждет профессиональный рост. При этом Девам и Весам нужно быть более собранными и решительными.

Прогнозист-таролог Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась общим прогнозом по картам Таро для всех знаков зодиака на 2021 год.

Овен

Год обещает быть чрезвычайно удачным во всех жизненных аспектах. Более того, он как бы заботливо проводит вас по самым приятным событиям, показывая каким интересной и наполненной может быть ваша жизнь, если вы того пожелаете.

Телец

Главной темой года является семья – ее счастье, здоровье и благополучие. Вы сейчас занимаетесь больше своими родными и их проблемами, чем думаете об удовлетворении собственных потребностей. Впрочем, семья также вас поддерживает и переживает за вас.

Близнецы

Рабочие вопросы и профессиональный рост занимает все ваше время и мысли. И в этом году у вас происходит настоящий прорыв в деятельности – вы становитесь более известными, а ваши достижения вызовут удивление и восторг.

Рак

Происходит настоящий прорыв в вашей жизни, потому что вы выходите за пределы привычного круга, расширяете горизонты своего сознания и начинаете даже думать по-другому, что несет кардинальные изменения на всех уровнях.

Лев

Вы можете изменить все. И та привычная жизнь, которую вы долгое время старательно выстраивали, может полететь коту под хвост. На самом деле, год поможет выделить приоритеты – что на самом деле важно в жизни, а что должно быть разрушено.

Дева

Год будет полон ожиданий, все продвигается не очень быстро, все опаздывают, планы откладывается в долгий ящик, у вас создается впечатление, что люди вокруг специально замедляются, чтобы вы раздражать.

Весы

Придется проявлять больше собранности и порядка, брать на себя ответственность и решать немало важных дел. Тем более, что только от вас будет зависеть счастье и благополучие вашей семьи, поэтому берите себя в руки – и вперед!

Скорпион

Можно уже и расслабиться немного, не всегда же быть серьезными и сосредоточенными. В этом году вы вспомните как это веселиться и валять дурака, как творить, вытворять и смотреть на этот мир наивными детскими глазами.

Стрелец

Год принесет немало встреч, общения, эмоций, вы будете очень востребованы как партнер, коллега, соратник, компаньон. Да и вы в свою очередь будете искать человека или коллектив, на которых бы могли опереться и почувствовать себя более уверенно и защищено.

Козерог

Вы можете удивить даже самих себя, поскольку готовы к решительным и смелым шагам, даже к авантюрам, к переходу на новую работу, на другой вид деятельности и даже к переезду в другую страну, где придется начинать все сначала.

Водолей

Перед вами открываются просто фантастические возможности! Вы уже не связаны ничем, не обязаны сидеть на одном месте, так что можете уже выбирать, куда идти, и на какие предложения соглашаться, а можете и сами создавать себе благоприятные обстоятельства.

Рыбы

В ваших силах сделать этот год очень веселым. Ну сколько можно изнывать и стонать? Не пора ли уже отдохнуть, впрочем, не забывая о том, что у вас все же есть определенные обязательства перед семьей и коллективом.