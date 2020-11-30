Гороскоп от Анжелы Перл на декабрь 2020: кому повезет в любви и на работе

Всемирно известная астролог Анжела Перл родилась в Украине, но живет в Австралии. Согласно ее прогнозу на декабрь 2020 года, в конце года на смену неприятностям и неудачам придут положительные моменты – почти все знаки зодиака ждет спокойная и размеренная жизнь.

Однако, чтобы, подводя итоги года, можно было порадоваться, необходимо собраться с силами и действовать. OBOZREVATEL предлагает своим читателям ознакомиться с подробным гороскопом от Анжелы Перл для каждого знака на декабрь 2020 года.

Овен

Декабрь для Овнов будет несколько сумбурным. Представители этого знака будут разрываться между желанием сменить работу или семейный статус, отправиться в путешествие или начать собственное дело.

Но как раз именно декабрь будет самым благоприятным месяцем для воплощения задумок и желаний при условии, что каждое принятое решение будет хорошо продуманным и взвешенным. Анжела Перл рекомендует в декабре отдать все долги и выполнить обещания, данные в течение года.

На личном фронте у Овнов будет все отлично, а вот здоровью рекомендуется уделить больше внимания. Дефицит витаминов приведет к хронической усталости, также вероятны проблемы с ногами и сосудами.

Телец

Декабрь для Тельцов будет наиболее благоприятным периодом в 2020 году. Представители знака удачно завершат все начинания и заключат выгодные сделки, которые принесут прибыль в 2021-м. Тельцы, которые давно мечтали о собственном деле, смогут открыть бизнес. Удача будет на их стороне во всех начинаниях, не только в плане карьеры, но и в любви и воспитании детей.

Представители знака, которые давно хотели избавиться от вредных привычек, смогут легко сделать это в декабре. Однако астролог предостерегает, что, несмотря на везение, расслабляться Тельцам не стоит: ответственность за все проблемы нужно будет взять на себя, что может повредить здоровью и самочувствию.

Близнецы

Для Близнецов декабрь ознаменуется нестабильностью и полным эмоциональным истощением. Этому знаку придется пройти проверку на выдержку и стрессоустойчивость. Напряжения добавят и проблемы на работе, смена деловых партнеров и борьба за выгодные контракты.

Но переживать слишком не стоит. Анжела Перл советует собрать силы в кулак, поскольку в результате Близнецы смогут преодолеть трудности декабря. В конце года высока вероятность аварий, поэтому стоит быть осторожным за рулем.

Рак

Астролог предостерегает Раков от принятия необдуманных решений в конце года, особенно тех, что касаются карьеры. Перед заключением контракта или началом нового проекта обязательно следует проконсультироваться с опытным юристом.

При этом не нужно подозревать всех в заговоре – мнительность до добра не доведет. Поэтому рекомендуется расслабиться и получать удовольствие от того, что происходит, иначе Раки могут оказаться в тупике. Что касается финансовых дел, в декабре деньги легко не дадутся, прибыль и награду нужно будет заслужить собственным трудом.

Лев

Львам весь декабрь будет казаться, что весь мир против них. Представители этого знака будут стараться угодить всем, как родным, так и коллегам по работе. Но в результате все будут недовольны их стараниями.

В конце декабря высокая работоспособность сменится ленью и апатией. Анжела Перл советует Львам сохранять спокойствие и позитивный взгляд на жизнь, несмотря на все неурядицы. К концу месяца все образуется в личной жизни и на работе. Кроме того, не рекомендуется делать крупные капиталовложения и отправляться в дальние путешествия.

Дева

Дев ждет непростой месяц с конфликтами и непростыми ситуациями. Представителей знака будут тревожить проблемы со здоровьем и тайные интриги, но к концу года удача все же вспомнит о них.

После 23 декабря напряженность в отношениях с окружающими спадет полностью, и Девы смогут с удовольствием приступить к подготовке к новогодним праздникам. Некоторые захотят в конце года затеять ремонт или сменить место проживания. Анжела Перл рекомендует смело избавляться от ненужных вещей и приступать к реализации задуманного.

Весы

В декабре у Весов не предвидится резких взлетов или падений. В конце года не рекомендуются дальние поездки; также возможны проблемы со здоровьем. Стоит быть бдительными при общении с незнакомыми людьми – есть риск быть обманутым. В конце декабря у Весов вероятны непредвиденные расходы.

Скорпион

Декабрь принесет Скорпионам хлопоты с родственниками, у них возможны проблемы со здоровьем. Это может утомить Скорпионов. На работе стоит воздержаться от раздражения и быть готовым к всевозможным проблемам.

Анжела Перл рекомендует завершить все начинания и проекты, навести порядок в документах и провести последний месяц года в кругу семьи. Откажитесь от дальних путешествий, поскольку высока вероятность получения травмы вне дома. В декабре у Скорпионов предвидится множество приятных встреч с давними друзьями и дальними родственниками.

Стрелец

Стрельцам в декабре стоит проявить осторожность, особенно в новых делах и дальних поездках. Рекомендуется перенести их на последние числа месяца. Также нужно быть осторожными в общении, чтобы не попасть под чужое влияние.

Вероятны разногласия на личном фронте. Но Стрельцы будут достаточно мудры, чтобы разобраться с проблемой и не допустить разрастания конфликта.

Козерог

Декабрь будет очень неоднозначным для представителей этого знака. Это время идеально для развития романтических отношений и укрепления связей с коллегами. Но большая загруженность на работе лишат возможности отдохнуть и расслабиться, также не будет хватать времени на покупку новогодних подарков для близких. В конце месяца возможны крупные расходы. После 20 декабря самочувствие и настроение улучшатся.

Водолей

Первый месяц зимы принесет Водолеям финансовые проблемы. Анжела Перл рекомендует не принимать поспешных решений. Общение с друзьями, близкими и детьми принесет много позитивных эмоций.

В декабре Водолеев ждут сюрпризы, однако к любым сложностям и случайностям необходимо относиться более философски и не принимать происходящее слишком близко к сердцу, советует астролог. Следите за здоровьем и не хандрите, чтобы не создавать проблемы себе и другим.

Рыбы

Для Рыб декабрь будет благоприятным в плане решения семейных и финансовых проблем, накопившихся в течение года. Рекомендуется завершить все дела, реализовать планы – в 2021 году шансы сделать это минимальны – и провести новогодние праздники в кругу близких.

В конце месяца не стоит устраивать важные встречи, особенно по работе. Лучше уделите внимание семье и детям, это будет для них лучшим подарком.

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