На выходных Львы могут разбогатеть, а Козероги будут отстаивать свою правоту: гороскоп на 4-5 сентября

На выходных, 4 и 5 сентября, Ракам предстоит руководить процессами и командовать людьми, Львы получат деньги и подарки, за которыми может крыться обман, а Весов ждут романтично-семейные дни. Водолеям стоит соблюдать законы, а Козерогам придется отстаивать свое мнение.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 4-5 сентября. Кто испортит себе отдых работой, а кто перевыполнит план, читайте дальше.

Овен

Перед вами будет большой выбор и только от вас зависит, какими будут эти выходные – рабочие, расслабленные, семейные, праздничные, возможно, вам удастся их умело миксовать и получится действительно феерический отдых.

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Телец

Вашу тягу к новым впечатлениям и контактам может вас занести в одно невероятное место, где и впечатления будут незаурядными, и люди – неимоверными, где вам будет очень интересно и захочется подольше побыть в этом обществе.

Близнецы

Вам безумно хочется учиться и вы готовы записаться чуть ли не на все курсы, которые вам предлагают – такой сильной будет жажда познания. И эти выходные не исключение – вы себе найдете пару мест, где можно получить новые знания.

Рак

Вы сейчас очень деловые и занятые, нужно будет умело управлять и распоряжаться, а вы это очень любите. Вот и будет у вас возможность лишний раз включить командира и потренировать свой командирский голос.

Лев

Вы можете получить деньги или какие-то преференции, выгоды – кто-то проявляет невероятную щедрость и дарит вам все это, но это не будет по-настоящему искренний и благотворительный шаг. За ним может стоять попытка вас обмануть и получить выгоду.

Дева

Эти дни не будут совсем уж спокойными и ленивыми, как бы вам этого не хотелось, потому что придется напрягаться и что-то делать. К счастью, все ваши потраченные усилия обещают быть щедро вознаграждены, поэтому можно и поработать немного.

Весы

Выходные будут у вас романтично-семейными, к счастью, у вас есть желание и возможность провести их вместе с вашими близкими, и это будет просто незабываемо, ведь каждый час с вашими любимыми делает вас невероятно счастливыми.

Скорпион

Даже если от вас потребуют поработать, не спешите выполнять эти приказы, ведь вам нужно отдохнуть, и совсем не факт, что ваши усилия будут оплачены или даже замечены, а выходные будут окончательно испорчены.

Стрелец

Сейчас можете продемонстрировать окружающим свой профессионализм, который окажется таким нужным в эти дни. И это вдохновит вас развиваться дальше и покорять новые и новые горизонты. К примеру, вы можете стать учителем и наставником для новичков.

Козерог

Приходится и словом и делом отстаивать свое мнение и свою правоту. Кто-то будет пытаться вами манипулировать и продавливать свои интересы, но вы стоите на страже своих личных границ и покажете этим манипуляторам все, на что способны.

Водолей

Соблюдайте в эти дни все правила и законы, будьте сознательными и законопослушными гражданами, поскольку в противном случае вам грозит не только предупреждение, но и вполне вероятно наказания.

Рыбы

Все планы на эти выходные будут выполнены и перевыполнены, какие бы высокие планки вы себе не ставили и дополнительные обязательства не брали. Особенно, если они касаются путешествий и различных других перемещений.

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