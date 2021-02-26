Гороскоп на выходные: Весы будут работать, а Львов ждут соблазны
На выходных, 27-28 февраля, Весам придется много работать, у Дев дни пройдут под знаком любви и заботы, а Скорпионы еще больше продвинутся к своей цели.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп по картам Таро для всех знаков на 27-28 февраля.
Овен
Командовать парадом будете вы, а это значит, что вы собираете вокруг себя заинтересованных людей, объединенных одним делом, и находите такие рычаги и подходы, чтобы организовать их в настоящую команду мечты.
Телец
Всех опасностей невозможно предвидеть, а в эти выходные вы очень склонны перестраховываться и дуть на воду. Потому что не очень готовы к изменениям, которые вот-вот наступят и вы хотите обезопасить себя от различных неожиданностей.
Близнецы
Кажется, у вас уже началась весна, и на эти выходные чувствуете подъем сил и настоящее возрождение. Уже и планы какие-то предварительные строите, или какие-то свершения новые планируете, и куда-то продвигаетесь. И это вас очень радует.
Рак
Уже можно отпраздновать в кругу друзей и семьи свои предыдущие успехи или какие-то достижения, получить поздравления и пожелания, или хотя бы поддержку родных стен и родных людей, возле которых вы чувствуете себя защищенными.
Лев
Эти выходные будут очень беспокойными, ожидайте с разных сторон провокации и искушения, которые будут вас преследовать. И ваша задача – достойно противостоять всем этим вещам, отстаивать свои права и не вестись на манипуляции.
Дева
Выходные пройдут под знаком любви и заботы. И это может быть как встречи с вашей семьей, близкими, которые требуют внимания, так и свидания с любимыми, которым вы можете посвятить все ваше свободное время.
Весы
Несмотря на законные выходные, придется таки поработать. И это не будет всего пара часов или даже полдня. Вам нужно будет отдать своей деятельности все эти дни, может даже с вечерам. Впрочем, будет радовать то, что вам хорошо заплатят.
Скорпион
Пришло время действовать! И никакие предостережения, преграды или ретроградные Меркурии не способны вас остановить в ваших желаниях. Ибо вы четко знаете, чего хотите и уверенно продвигаетесь к своей цели.
Стрелец
Вы уже готовы к тому, чтобы начать новую жизнь, и в эти выходные вы почувствуете на себе, что это на самом деле такое, попробуете прожить в своей новой реальности и понять, стоит ли вам вообще двигаться в этом направлении.
Козерог
Впереди какая-то физическая работа или большие нагрузки. Возможно, вы решили усилить тренировки, или взялись очищать дом, а может возьметесь снег убирать... Словом, применяете силу, но в мирных целях.
Водолей
Вес ждет счастье и подъем, можно назначать встречи с друзьями или семьей, что-то обсуждать, праздновать и вообще всячески веселиться. И попутно получать очень интересные предложения.
Рыбы
Вы будете разрываться между долгом и любовью, между работой и семьей или частными делами, которые запланировали себе на выходные. Но обстоятельства складываются так, что вам приходится таки работать.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на неделе с 22 февраля, Близнецы получат деньги, Скорпионы – любовь и страсть, а Козероги могут стать жертвами мошенников.
Украину, по словам Соломки, ждет улучшение экономической ситуации – поступят деньги или от сторонних заимствований или от чего-то по типу азартных игр.
Также она назвала четыре знака, которым с 22 февраля будет везти, а также тех, от кого фортуна отвернется.
Февраль 2021 года станет для Тельцов месяцем везения – они будут получать выгодные предложения и деньги, а Львы отправляться в дорогу решать важные дела.
Также таролог составила гороскоп здоровья для всего зодиака на февраль – Львам и Рыбам нужно быть внимательнее в дороге, а Тельцам, Козерогам и Водолеям – больше двигаться.
В целом в этом месяце, по ее словам, Тельцы получат возможность заключить выгодные контракты, Овны могут активизировать новое направление в работе, а Девы – передвинуться по служебной лестнице.
Также в феврале могут начаться общественные протесты, а в бюджете страны не будет хватать денег даже на самые необходимые выплаты.