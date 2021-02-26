Гороскоп на выходные: Весы будут работать, а Львов ждут соблазны

На выходных, 27-28 февраля, Весам придется много работать, у Дев дни пройдут под знаком любви и заботы, а Скорпионы еще больше продвинутся к своей цели.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп по картам Таро для всех знаков на 27-28 февраля.

Овен

Командовать парадом будете вы, а это значит, что вы собираете вокруг себя заинтересованных людей, объединенных одним делом, и находите такие рычаги и подходы, чтобы организовать их в настоящую команду мечты.

Телец

Всех опасностей невозможно предвидеть, а в эти выходные вы очень склонны перестраховываться и дуть на воду. Потому что не очень готовы к изменениям, которые вот-вот наступят и вы хотите обезопасить себя от различных неожиданностей.

Близнецы

Кажется, у вас уже началась весна, и на эти выходные чувствуете подъем сил и настоящее возрождение. Уже и планы какие-то предварительные строите, или какие-то свершения новые планируете, и куда-то продвигаетесь. И это вас очень радует.

Рак

Уже можно отпраздновать в кругу друзей и семьи свои предыдущие успехи или какие-то достижения, получить поздравления и пожелания, или хотя бы поддержку родных стен и родных людей, возле которых вы чувствуете себя защищенными.

Лев

Эти выходные будут очень беспокойными, ожидайте с разных сторон провокации и искушения, которые будут вас преследовать. И ваша задача – достойно противостоять всем этим вещам, отстаивать свои права и не вестись на манипуляции.

Дева

Выходные пройдут под знаком любви и заботы. И это может быть как встречи с вашей семьей, близкими, которые требуют внимания, так и свидания с любимыми, которым вы можете посвятить все ваше свободное время.

Весы

Несмотря на законные выходные, придется таки поработать. И это не будет всего пара часов или даже полдня. Вам нужно будет отдать своей деятельности все эти дни, может даже с вечерам. Впрочем, будет радовать то, что вам хорошо заплатят.

Скорпион

Пришло время действовать! И никакие предостережения, преграды или ретроградные Меркурии не способны вас остановить в ваших желаниях. Ибо вы четко знаете, чего хотите и уверенно продвигаетесь к своей цели.

Стрелец

Вы уже готовы к тому, чтобы начать новую жизнь, и в эти выходные вы почувствуете на себе, что это на самом деле такое, попробуете прожить в своей новой реальности и понять, стоит ли вам вообще двигаться в этом направлении.

Козерог

Впереди какая-то физическая работа или большие нагрузки. Возможно, вы решили усилить тренировки, или взялись очищать дом, а может возьметесь снег убирать... Словом, применяете силу, но в мирных целях.

Водолей

Вес ждет счастье и подъем, можно назначать встречи с друзьями или семьей, что-то обсуждать, праздновать и вообще всячески веселиться. И попутно получать очень интересные предложения.

Рыбы

Вы будете разрываться между долгом и любовью, между работой и семьей или частными делами, которые запланировали себе на выходные. Но обстоятельства складываются так, что вам приходится таки работать.

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