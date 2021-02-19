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Гороскоп на выходные: Весы будут отдыхать с размахом

1.7т
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Скорпионы посвятят все выходные, 20 и 21 февраля, работе, Весы будут отдыхать с размахом, а Овнам придется остаться дома и экономить.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 20-21 февраля.

Овен

Кажется, вам лучше немного сэкономить и провести эти дни, никуда особо не отправляясь, чтобы не потратить лишние деньги и не остаться без копейки. И сидеть тихонько дома и поедать все то, чем раньше запаслись.

Телец

Выходные обещают быть активными, потому что вы взялись за воплощение давних замыслов и уже достигаете определенных успехов. Особенно когда приобщаете к реализации этих идей еще и неравнодушных людей, которые готовы поддержать любые ваши начинания.

Близнецы

Очень удачный уикенд, когда у вас активизируются или укрепляются международные связи, которые обещают серьезные финансовые перспективы в будущем. И вам остается только выбрать или отказаться от этих предложений.

Рак

Будет немало поводов для гордости и радости, особенно для того, чтобы что-то отпраздновать, какой-то собственный рекорд или подвиг, или просто праздник, который вы решите просто так устроить для себя.

Лев

Вы начинаете уверенно двигаться к финансовому благополучию. И в эти дни можете сделать свои, может и небольшие, но уверенные первые шаги. К примеру, отложите первые деньги, или приобретете какие-то средства производства, или хотя бы бизнес-план составите.

Дева

Чрезвычайно актуальной становится тема получения новых знаний или навыков, и именно этому можно посвятить время. И лучше, чтобы это было коллективное обучение, когда вы осваивает что-то вместе, а затем делитесь опытом и эмоциями.

Весы

Вот уж кто действительно будет отдыхать с размахом! У вас тут и семейные застолья предусматриваются, и дружеские встречи, и веселые прогулки, и гармонично проведенное время. Словом, впереди очень хорошие выходные, наполненные приятными впечатлениями.

Скорпион

Вам сейчас не до отдыха. Наоборот, нужно сконцентрироваться и все дни посвятить работе, к тому же, сами вы не справитесь, поэтому нужно привлечь еще и помощников, среди которых распределить определенные обязанности.

Стрелец

Спокойно и приятно проводите выходные, с радостью выполняете все привычные обязанности – приводите доме в порядок, готовите, читаете, гуляете и наслаждаетесь свободными днями, когда можно больше спать и никуда не спешить.

Козерог

Посвятите время созерцанию и внутренней работе, потому что вам уже на следующей неделе нужно будет начинать двигаться в новом направлении, а вы морально не готовы. Поэтому, за выходные смиритесь с тем, что придется начать все сначала.

Водолей

Эти дни обещают стать прорывными, когда вы вдруг после длительного покоя и застоя начинаете активные и даже авантюрные действия, бросаетесь в бой, невзирая на различные предостережения и преграды.

Рыбы

Выходные будут разделены на две части – суббота обещает быть очень подвижной, полной если не трудовой деятельностью так каким-то активным отдыхом. А в воскресенье вы будете отлеживаться и отдыхать.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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