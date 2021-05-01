Гороскоп на выходные: Тельцов ждут соблазны, а Львам повезет с деньгами

На майские праздники, 1 и 2 мая, перед Тельцами откроется много соблазнов, Раки будут проводить время в кругу семьи, а Стрельцам и Девам придется работать.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков на картах таро на 1-2 мая.

Овен

Посвятить свои выходные любви – замечательная идея. В последнее время вы себя настолько образцово-показально вели, что можно немного и испортить репутацию, позволить себе лишнего и не считаться с различными правилами и запретами.

Телец

Перед вами раскрывается немало соблазнов и вы еще не решили окончательно, чему посвятить эти дни. И действительно будет очень тяжело остановиться на чем-то одном, поскольку и дел много накопилось, и удовольствие хочется получить.

Близнецы

Вам очень не терпится применить на практике те идеи, что недавно пришли в голову, интерес будет таким страстным и жгучим, что вы готовы день и ночь посвятить своему новому увлечению, еще и других умело агитируете.

Рак

Эти дни вы посвящаете личным или семейным делам. Свободные люди могут назначать встречи, свидания и наслаждаться общением, а семейные – прекрасно проводить время в кругу семьи.

Лев

Будет немало удачных моментов, когда вам везет в материальном или финансовом плане. К примеру, любимая тетушка вдруг захочет подарить машину или вы выиграете в лотерею большой приз.

Дева

Половину выходных вам все же придется работать. То ли ваши производственные дела потребуют внимания, то ли приходится на огороде вкалывать, но пот со лба таки будете вытирать. Но найдется и место для праздника, причем веселого и компанейского.

Весы

У вас будет шанс спрятаться от всего мира, и это – лучшее из решений, которое вы можете принять в эти дни. Найдите себе место для уединения, пусть даже оно будет далеко от цивилизации и средств связи.

Скорпион

Впереди вас раскрываются новые прекрасные перспективы. И это не только потому, что весна таки вступает в свои права. Вы получаете победу в каком-то поединке, соревновании и теперь жизнь должна стать совсем другой.

Стрелец

Работа вас не отпускает и вы умурдяетесь даже сейчас продемонстрировать все свое мастерство и вы и успеваете немного поработать, и различные бытовые дела сделать. Ну и об отдыхе, конечно, не забыть.

Козерог

Сейчас вам по душе тихая и гармоничная жизнь, вы не хотите многолюдных собраний, хочется посидеть где-то в покое, может на природе, насладиться солнышком и весной. Вот вы и выбираете себе такие пасторальные выходные.

Водолей

Если уже что-то праздновать – так с размахом! И вы решаете шикануть и устроить такое застолье, чтобы и все соседи услышали, а потом долго вспоминали. К счастью, у вас сейчас есть на это средства, поэтому радуйтесь и веселитесь.

Рыбы

Вы можете гордиться – вам удалось заработать немало денег и теперь вы чувствуете себя очень богатым человеком, потому что можете себе позволить разные шикарные прихоти для себя и своей семьи.

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