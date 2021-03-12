Гороскоп на выходные: Тельцам нужно отдохнуть, а Девам – быть в тонусе

Выходные, 13 и 14 марта, у Близнецов и Раков будут активными и насыщенными, Тельцам посоветовали отдохнуть, а Девам – быть в тонусе.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах Таро для всех знаков на 13-14 марта.

Овен

Выходные проходят традиционно и разнообразно – немного отдыха, немного уборки, возможны встречи с приятными людьми, родственниками, занятия активными видами отдыха или спорта.

Телец

Вы привычно замедляетесь и расслабляетесь, поэтому не следует брать на себя никаких обязательств и какой-то работы, все равно не успеете ничего сделать – только настроение себе можете испортить. Просто отдохните.

Близнецы

Эти дни обещают быть активными и насыщенными, когда вы и какие-то важные темы осмысливаете, и что-то тщательно подсчитываете, и людей собираете, и перед публикой выступаете с пламенными мотивирующими спичами.

Рак

Вы включаете скоростной режим и начинаете двигаться очень мощно, не обращая внимания ни на преграды, ни на чьи разговоры, ни на тот факт, что сейчас все же выходные и не все способны работать в таком быстром темпе.

Лев

Выходные захочется посвятить приятным зрелищам – посмотреть кино, прогуляться милыми сердцу местами, а может и просто поваляться на диване и смотреть все сериалы подряд.

Дева

Некогда расслабляться – вы сейчас должны быть в тонусе, чтобы достичь успеха и одержать победу. Причем все делаете в приличном темпе и с максимальной сосредоточенностью, не отвлекаясь ни на какие другие дела.

Весы

В вашей жизни царит эйфория, потому что вы счастливы, расслаблены и наполнены, вы достигли всего того, к чему стремились. И можно немного понежиться в том счастливом состоянии исполнения желаний, и разделить его с другими.

Скорпион

У друзей или родственников есть свои планы на ваши выходные и они предложат их вам. Впрочем, как бы вы не любили своих близких, не чувствовали себя обязанными, вы вполне можете отказаться, и просто выспаться или бездельничать себе на радость.

Стрелец

Может потянуть к природе, захочется вырваться на свободу, а может и на дачу решите уже отправиться, чтобы начать новый сезон. И пусть еще тепло за бортом достаточно условное, но вам уже захочется подышать воздухом или хотя бы семена купить.

Козерог

Самое время начать новый проект, но не стоит туда отправляться самостоятельно, лучше иметь поддержку, поэтому начинайте собирать друзей и единомышленников, которые на первых порах бы вам помогли.

Водолей

Душа просит веселья, хочется что-то отпраздновать или просто весело провести время с друзьями или родными, но на пути может стать ограниченное количество денег. И на них не очень-то разгуляешься.

Рыбы

Расслабляться некогда, вы сейчас сосредоточены на выполнении очень ответственных задач, четко планируете все свои действия, полностью отдаетесь этой работе, привлекая к ней еще и других людей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

с 8 марта Близнецам могут предложить новую работу, а Водолеи начнут новый этап в жизни.

В марте, как рассказала таролог, Овнов и Львов ждет успех во всех сферах – и дома, и на работе, и в личной жизни, а Близнецы и Раки получат много денег.

В Украине в начале весны может быть перезагружена власть и вся экономическая система страны.

Также Соломка дала любовный гороскоп на месяц: Овнам и Тельцам станет комфортно в отношениях, а Девы будут ходить на свидания.

А вот в карьере, согласно гороскопу на месяц, больше будет везти Стрельцам и Тельцам – они могут найти новую работу или получить повышение.

Согласно прогнозу здоровья для всех знаков на 2021 год, Ракам стоит укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

В 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

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