Гороскоп на выходные: кто отправится за приключениями, а кто попадет на праздник

На выходных Овнам и Ракам придется много работать, Весы и Девы попадут на праздник в кругу родных и друзей, а Козерогов ждет активное времяпрепровождение. В то же время Стрельцы могут решиться на что-то неожиданное, а Рыбы – отправиться в путешествие.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 31 июля и 1 августа. Кому захочется "спрятаться в норку", а кому – отправиться за приключениями, читайте дальше.

Овен

Придется снова работать. Впрочем, вам к этому не привыкать, вы можете удивляться только тогда, когда вам не нужно на выходные ничего делать. Поэтому все идет по плану – работа делается, деньги зарабатываются, а отдых как-то между делом происходит.

Телец

Вам так не хочется никуда идти, ничего делать, даже встречаться с кем-то особого желания не будет. Спрячетесь в норку и будете сидеть там два дня, никуда носа не показывая. Ну вы так отдыхаете – ничего не поделаешь.

Близнецы

Будете размышлять о том "быть или не быть", и что будет с вашей жизнью, когда выбрать один из вариантов. И на эти мечты и планы у вас уйдет невероятное количество сил, в конце концов, вам за выходные так и не удастся ни отдохнуть, ни сделать выбор.

Рак

Сейчас вы тоже работаете, и это совсем не удивительно, ведь так увлечены своим делом, что не видите разницы между будними и выходными, и трудитесь тогда, когда считаете нужным или вас переполняет желание изменить этот мир.

Лев

Друзья или подруги затянут вас в новое интересное место, где есть возможность хорошо провести время, еще и познакомиться с новыми людьми. А еще к вам могут там прийти новые идеи и новые возможности, которые будут побуждать вас начать что-то новое.

Дева

Эти выходные можно провести в кругу родных и близких людей, и это будет не просто пикник или вечеринка, а какие-то творческие собрания, когда вы охотно делитесь своими мыслями, разрабатываете общие идеи, создаете новые концепции.

Весы

Появится возможность попасть на празднование или отметить что-то с родными и близкими. К счастью, вам самим не нужно как-то напрягаться и что-то организовывать – просто отдыхайте и празднуйте.

Скорпион

У вас были достаточно амбициозные планы, но ничего у вас не получается, потому что кругом будто преграды стоят. Вы будете пытаться что-то делать, куда-то бежать, но лучше смириться и просто хорошо расслабиться и перезагрузиться.

Стрелец

В эти дни вы можете решить сделать что-то неожиданное, попробовать новые развлечения, новые блюда, пойти в новое удивительное место, и вообще быть внезапными и непредсказуемыми, и некоторые из ваших экспериментов удивят даже вас.

Козерог

Вы сейчас очень непоседливы, поэтому эти выходные могут быть достаточно активными, вот не сидится вам на месте, хочется общаться, двигаться, куда-то бежать, участвовать в соревнованиях или других подвижных играх.

Водолей

Старые знакомые или родственники могут напомнить о себе и даже пригласить в гости или позвать в те места, где вы когда-то были вместе. Воспользуйтесь этой возможностью для того, чтобы как-то сменить обстановку и отдохнуть.

Рыбы

Хватит уже сидеть на одну месте – отправляйтесь в путешествие, на отдых, в какую поездку, можно всей семьей. Конечно, на это вам понадобятся деньги, но они к вам могут прийти прямо в дороге.

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