Гороскоп на выходные: кому стоит быть внимательнее в дороге

На выходных, 8 и 9 мая, Близнецам предстоит заниматься финансовыми вопросами, Девы могут отправиться на встречу с близкими людьми, а Козерогам стоит позаботится о безопасности, в частности – в дороге.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила общий прогноз на картах таро для всех знаков зодиака на 8-9 мая.

Овен

Множество планов, которые вы себе наметили, удается достичь только благодаря тому, что вы все делаете быстро и решительно, долго не думаете, а сразу бросаетесь их выполнять. И результаты будут впечатляющими – вам все удается.

Телец

Ваши достижения будут очень значительными и весомыми. И их следует хорошо отметить, похвалить себя и вознаградить, потому что какой смысл работать и в дальнейшем, когда вы не цените и не поощряете себя.

Близнецы

Нужно будет решать различные финансовые вопросы, правильно распоряжаться полученными деньгами, даже если их не слишком много, умудриться закрыть все статьи расходов и даже что-то отложить на будущее.

Рак

Ну хоть кто-то на днях будет чувствовать себя спокойно и вполне себе доволен жизнью. Вы понимаете, что сейчас находитесь в хорошей форме, физической и ментальной и наслаждаетесь всеми аспектами бытия.

Лев

Настроение может быть не слишком приподнятое, потому что вы заняты решением какого-то вопроса и принятием важного решения. Вы колеблетесь, не находите себе места, взвешиваете все нюансы и просчитываете плюсы и минусы.

Дева

Ради чувств вы можете отправиться в дорогу, где вас будет ждать встреча с любимыми. И это будет довольно романтично – собираться, переживать, ждать, мечтать и в конце встретиться и провести время вместе.

Весы

Открываются очень интересные имущественные или финансовые перспективы, когда оказывается, что у вас потенциально может быть достаточно денег для того, что чувствовать себя успешными и вполне довольными жизнью.

Скорпион

Возможно, на эти выходные вам не удастся отдохнуть и расслабиться. Наоборот, дни будут до отказа заполнены различными обязанностями, работой, и график будет достаточно плотным, очень уж огромная на вас возложена ответственность.

Стрелец

Есть большая вероятность шикарно провести эти выходные, возможно, в каком-то красивом и дорогом месте, наслаждаясь всеми преимуществами этой жизни, потому что у вас появляются значительные деньги, которые вы можете потратить на себя.

Козерог

Несмотря на то, что вам нужно очень быстро двигаться и все успевать, не стоит забывать о безопасности, особенно когда вы передвигаясь. Поэтому осторожнее со скоростями, и не забывайте о ремнях безопасности.

Водолей

Чувствуете себя финансово очень успешными, как будто лежите на мешке с деньгами и разбрасываетесь купюрами во все стороны. Неудивительно, что это замечательный состояние с вами готовы разделить и другие люди – вдруг могут найтись очень дальние родственники или знакомые.

Рыбы

Задача перед вами стоит непростая – и отдохнуть, и отпраздновать, и семью или компанию вокруг себя собрать, но денег на это у вас будет не слишком много. Поэтому приходится выкручиваться и экономить, чтобы вписаться в бюджет.

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