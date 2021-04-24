Гороскоп на выходные: кому придется принять важное решение

На выходных Львы смогут достичь запланированных показателей, а Рыбам придется принять важное решение. Близнецам и Скорпионам посоветовали отдохнуть, а Ракам сосредоточиться на определенном задании.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 24-25 апреля.
Овен
У вас будет столько предложений содержательно и интересно провести эти дни, что вы можете даже растеряться, потому что у вас не будет столько свободного времени. Но все же сосредоточьтесь на главном, на своих желаниях и выберите то, от чего действительно кайфуете.
Телец
Выходные у вас будут спокойными, хотя у вас есть немного работы, но вы не собираетесь устанавливать рекорды производительности, а затем падать с ног от усталости, вы готовы наслаждаться этими днями и проводить их так, чтобы гармонизировать свое состояние.
Близнецы
Отдохните уже наконец, тело же само себя не оздоровит. Проведите эти выходные так, как считаете они должны проходить в идеале. И даже можете немного денег заработать, совсем не напрягаясь.
Рак
Умные решения, которые приходят в эти выходные, является следствием четкой работы вашего подсознания. Как только вы сосредотачиваетесь на определенном задании и отключаете все раздражители, так к вам приходят гениальные ответы.
Лев
Сейчас вы растете даже в собственных глазах. А все потому, что вам удается быстро, легко и элегантно достичь запланированных показателей, несказанно удивляя ближайшее окружение, которое от вас этого просто не ожидало.
Дева
Борьба продолжается. Вы умудряетесь перенести решение важных проблем и на эти выходные, поэтому приходится продолжать борьбу - то ли с ветряными мельницами, то ли с руководством, то ли с конкурентами.
Весы
Праздновать так праздновать! Настроение сейчас у вас приподнятое, повод вы сами себе найдете, людей положительный вокруг себя всегда соберете, так почему бы и не отпраздновать что-то вместе...
Скорпион
Вы очень нуждаетесь в отдыхе и перезагрузке, вам крайне необходимо собраться с мыслями и что-то решить, но для этого нужно время и покой, поэтому вы эти дни будете расслабляться и много думать, принимая решение.
Стрелец
Перспективы вырисовываются просто замечательные – вы сможете хорошо отдохнуть, насладиться и природой, и семьей, а еще убедиться в том, насколько вы удачливы, потому что случится несколько счастливых случаев и совпадений.
Козерог
У вас в планах спрятаться ото всех и просто поработать. И как бы вас не заманивали различными соблазнами, но вы должны сделать все, что запланировали. И сделать это внимательно и тщательно.
Водолей
Вам сейчас совсем не до отдыха, ведь у вас много работы, где будете проявлять себя наилучшим образом. И вам это блестяще удается, от чего растет ваш авторитет и популярность и среди руководства, и среди сотрудников.
Рыбы
Выходные будут для вас определенным водоразделом, которые поделят жизнь на "до" и "после". Вы прямо сейчас можете принять важное решение, которое в значительной степени повлияет на всю вашу дальнейшую жизнь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на неделе с 19 апреля Тельцов ждет настоящий триумф, а Дев – деньги и достаток.
В то же время у Стрельцов могут случиться проблемы в отношениях, а Скорпионы могут стать жертвами преступных действий.
В Украине на неделе могут продлить карантин, а чиновники будут предлагать новые планы по преодолению экономического кризиса.
До конца апреля Овнов ждут деньги, Тельцов – успех на работе, а Раков – решения старых проблем, рассказал известный ясновидящий и астролог Хаял Алекперов.
Астролог Юлия Погорельченко назвала дни апреля, которые могут оказаться очень тяжелыми.
Ольга Соломка составила тароскоп карьеры и финансов на апрель для всех знаков зодиака.
Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
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