Гороскоп на выходные: кому придется принять важное решение

На выходных Львы смогут достичь запланированных показателей, а Рыбам придется принять важное решение. Близнецам и Скорпионам посоветовали отдохнуть, а Ракам сосредоточиться на определенном задании.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 24-25 апреля.

Овен

У вас будет столько предложений содержательно и интересно провести эти дни, что вы можете даже растеряться, потому что у вас не будет столько свободного времени. Но все же сосредоточьтесь на главном, на своих желаниях и выберите то, от чего действительно кайфуете.

Телец

Выходные у вас будут спокойными, хотя у вас есть немного работы, но вы не собираетесь устанавливать рекорды производительности, а затем падать с ног от усталости, вы готовы наслаждаться этими днями и проводить их так, чтобы гармонизировать свое состояние.

Близнецы

Отдохните уже наконец, тело же само себя не оздоровит. Проведите эти выходные так, как считаете они должны проходить в идеале. И даже можете немного денег заработать, совсем не напрягаясь.

Рак

Умные решения, которые приходят в эти выходные, является следствием четкой работы вашего подсознания. Как только вы сосредотачиваетесь на определенном задании и отключаете все раздражители, так к вам приходят гениальные ответы.

Лев

Сейчас вы растете даже в собственных глазах. А все потому, что вам удается быстро, легко и элегантно достичь запланированных показателей, несказанно удивляя ближайшее окружение, которое от вас этого просто не ожидало.

Дева

Борьба продолжается. Вы умудряетесь перенести решение важных проблем и на эти выходные, поэтому приходится продолжать борьбу - то ли с ветряными мельницами, то ли с руководством, то ли с конкурентами.

Весы

Праздновать так праздновать! Настроение сейчас у вас приподнятое, повод вы сами себе найдете, людей положительный вокруг себя всегда соберете, так почему бы и не отпраздновать что-то вместе...

Скорпион

Вы очень нуждаетесь в отдыхе и перезагрузке, вам крайне необходимо собраться с мыслями и что-то решить, но для этого нужно время и покой, поэтому вы эти дни будете расслабляться и много думать, принимая решение.

Стрелец

Перспективы вырисовываются просто замечательные – вы сможете хорошо отдохнуть, насладиться и природой, и семьей, а еще убедиться в том, насколько вы удачливы, потому что случится несколько счастливых случаев и совпадений.

Козерог

У вас в планах спрятаться ото всех и просто поработать. И как бы вас не заманивали различными соблазнами, но вы должны сделать все, что запланировали. И сделать это внимательно и тщательно.

Водолей

Вам сейчас совсем не до отдыха, ведь у вас много работы, где будете проявлять себя наилучшим образом. И вам это блестяще удается, от чего растет ваш авторитет и популярность и среди руководства, и среди сотрудников.

Рыбы

Выходные будут для вас определенным водоразделом, которые поделят жизнь на "до" и "после". Вы прямо сейчас можете принять важное решение, которое в значительной степени повлияет на всю вашу дальнейшую жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!