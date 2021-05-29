Гороскоп на выходные: кого ждут большие деньги

В субботу и воскресенье Овнам предстоит окунуться в работу, Близнецам и Водолеям повезет в денежных вопросах, а для Раков эти дни станут решающими в выборе направления. Вместе с тем Стрельцы могут отправиться в дорогу, а Тельцам посоветовали правильно выражать свои намерения.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила детальный гороскоп для всех знаков зодиака на выходные 29-30 мая.

Овен

Вы пытаетесь на эти выходные успеть то, что откладывали уже длительное время и запрыгнуть в последний вагон. Поэтому работы – непочатый край, причем разнообразной и только это будет вас спасать, потому что вы переключаетесь и таким образом отдыхаете.

Телец

Возможны встречи с очень важными, ответственными и даже знаменитыми людьми, которые могут повлиять на вашу дальнейшую жизнь. Главное – правильно с ними общаться и четко выражать свои намерения.

Близнецы

Денежный поток продолжается и это не может не радовать, потому что именно сейчас закладываются и будущие финансовые успехи. К примеру, могут появиться деньги от первых клиентов вашего бизнеса или от успешной продажи ненужных вещей.

Рак

Сейчас вы работаете на будущее, начинаете двигаться в новом направлении, и от того, как пройдет все задуманное вами в эти дни, зависит и то, будете ли вы дальше заниматься этими проектами и направлениями.

Лев

Уже можно и расслабиться, и на полную использовать свое законное право на релакс. И здесь вы уже разгуляетесь, посвятив все выходные отдыху разного рода - от длительного сна, до прогулок, массажей и танцев.

Дева

Не до отдыха вам сейчас будет, потому что впереди – тяжелая работа с большими нагрузками, хотя и хорошо оплачиваемая, но все же неподъемная. Но не стоит все это тащить на себе, найдите помощников – с ними и веселее, и легче все пройдет.

Весы

Ну и дел вы себе запланировали, не каждая будняя неделя может вместить столько разнообразной работы, встреч, обучения. Вам внезапно захотелось развить бурную деятельность, поэтому вы и ускоряете обороты.

Скорпион

Наличие немалой суммы денег сподвигнет вас к большим тратам. К примеру, на путешествия, достаточно пышный отдых почти со всей семьей. Словом, вам захочется разбрасываться деньгами так, чтобы все это запомнили.

Стрелец

Вы словно перед дальней дорогой, задумчивы, осторожны, планируете, собираете вещи, все рассчитываете, чтобы ничего не забыть, везде успеть, и все это прошло легко и без сложностей.

Козерог

Общение в эти выходные будет содержательным, рядом с вами – очень умные люди, которые делятся с вами хорошими идеями, но и требуют от вас быстрой реакции и таких же умных слов и бомбических идей.

Водолей

Должно повезти в вопросах финансовых – то ли вам дадут больше денег, чем вы рассчитывали, может в лотерее какой-то повезет, но самое важное, что приходят деньги, и они будут внезапными и значительными.

Рыбы

Рада бы ваша душа в рай, да что-то все время не пускает, держит за подол и тянет назад, вам хочется активно взаимодействовать с этим миром, идти вперед, что-то делать, но что-то старое цепляется и заставляет сидеть на месте.

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