Гороскоп на выходные: кого ждут путешествия и веселье

Ольга Соломка Гороскоп 08:00, 27.03.2021

Близнецы проведут выходные, 27-28 марта, тихо и сосредоточенно на себе, Львы отправятся в путешествие, а Раков ждут веселье и общение.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила детальный гороскоп для всех знаков на картах таро на 27-28 марта.

Овен

Некогда вам отдыхать, хотя и есть на выходные определенные планы, связанные с романтикой и личной жизнью. Но различные производственные или деловые вопросы требуют немедленного решения, и вы сначала занимаетесь делами, а потом уже и личными вопросами.

Телец

Друзья приглашают весело провести вместе время, но вы все сомневаетесь и никак не можете решиться. Потому что слишком приросли к дивану, привыкли к теплу и комфорту и не очень хочется от него отрываться.

Близнецы

Эти дни вы проведете тихо, сосредоточены на себе и не захотите отвлекаться на различные внешние раздражители. Вам сейчас совсем нет дела до того, что происходит за стенами дома, больше нуждаетесь в покое, чем в активных действиях.

Рак

Выходные обещают быть веселыми и наполненными общением с близкими людьми. Какая-то часть пройдет в приятных свиданиях с любимыми, а часть времени займут ваши родные или друзья, которые могут устроить праздник.

Лев

Лучшее решение для этих выходных – отправиться куда-то в путешествие, и пусть это будет даже ближайший парк или лес, но вам так нужны и эти прогулки, изменение обстановки, хоть на время, потому что сидеть дома уже совсем нет сил.

Дева

Отдых у вас будет достаточно полноценным – с семьей, которую вы просто обожаете, с приятными семейными хлопотами, возможно, это будет какой-то милый праздник или вы просто решите собраться вместе.

Весы

Согласитесь, что это довольно приятное ощущение, когда у вас есть достаточно денег для того, чтобы чувствовать себя уверенно и разрешать себе все, чего душа пожелает, и что можно купить за деньги. Собственно, именно этим вы и будете заниматься.

Скорпион

Можете себе позволить отдыхать, причем в весьма комфортных условиях, поскольку есть время, вдохновение и деньги на свои прихоти. Даже на эти выходные у вас просто так могут появиться дополнительные средства.

Стрелец

Придется проявить твердость в своих действиях и убеждениях, настаивать на своем, отстаивать позицию и права. Но при этом стоит и самим держать слово и брать ответственность и за свои слова, и за свои действия.

Козерог

Впереди очень важный период, но к нему нужно будет как следует подготовиться. Поэтому вы будете готовиться – собираться с мыслями, определяться с планами, собирать все необходимое.

Водолей

Вы радуетесь тому, что пришла весна и можно уже снова заняться своими привычными весенними хлопотами, возможно, работами по даче, или вас уже на природу и шашлыки потянет, или рассаду будете сеять.

Рыбы

Будете находиться в несколько стесненных обстоятельствах и чувствовать себя не совсем свободными, потому что кто-то за вас решил, как вам проводить выходные. А вы не сможете ничего против сказать и придется выполнять чужие планы.

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