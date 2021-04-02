Гороскоп на выходные: кого ждут романтические отношения, а кого – интенсивная работа

На выходных, 3-4 апреля, Овнов ожидает дорога, Раков – отдых, а Скорпионы посвятят это время романтическим делам.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила подробный гороскоп для всех знаков на картах таро на 3-4 апреля.

Овен

Впереди – дорога, может, даже неожиданная, поскольку вы на эти выходные вроде и не собирались никуда, но обстоятельства складываются так, что придется ехать. Главное – учесть все нюансы и не забыть самое главное.

Телец

Как-то вы сейчас воинственно настроены, остро реагируете на любые выпады в ваш адрес, даже совсем невинные. И готовы отбиваться и отстаивать свои взгляды, даже если иногда они идут вразрез со здравым смыслом.

Близнецы

Половину выходных вы будете заниматься делами личными – встречи с любимыми или с семьей, заботы о близких и различные домашние хлопоты гарантированы. А вот другую половину отведите для работы или собственных увлечений, на которые иногда не хватает времени.

Рак

Время замедляется и вы наслаждаетесь каждым моментом, что с вами происходит. Вам нравится находиться здесь и сейчас, наблюдать за природой и людьми и осознавать себя частью вселенной.

Лев

Почему-то вам будет грустно и одиноко. Или это так локдаун на вас влияет, или весенний авитаминоз, но захочется посидеть дома и немного погрустить. И с этим ничего не сделаешь, потому что такие моменты также нужно переживать.

Дева

Кажется, вы всерьез готовитесь к тому, чтобы обеспечить себе надежные тылы на будущее. Возможно, покупаете недвижимость или землю, обустраиваете помещения, строите что-то такое, что позволит вам уверенно стоять на этой земле.

Весы

Деньги, которые к вам приходят в эти выходные, могут быть из не совсем законных источников и вызывать у вас какие-то искушения, провоцировать на различные поступки. Словом, покажут вам все ваши слабые стороны.

Скорпион

Личная жизнь не даст вам ни унывать, ни отдохнуть, потому что дни будут наполнены общением с любимыми, на которое в будни просто не хватало времени. И вы посвятите романтическим делам все выходные.

Стрелец

Интенсивная работа головой вам обеспечена. Потому что нужно собраться с мыслями, активизировать умственную деятельность и провести время в расчетах, анализе, фундаментальных выкладках, цифрах, формулах, логических выводах.

Козерог

Иногда своего счастливого билета или случая нужно просто дождаться. И похоже, что на днях вы же дождетесь того момента, когда все и все вокруг будут способствовать вам, даже если вы не будете просить о поддержке.

Водолей

Приятные впечатления у вас складываются от встреч с приятными людьми, в частности, от общения с очень милыми и добрыми женщинами, которые умеют выслушать и дать хороший совет или, может, как-то помочь.

Рыбы

Рабочие хлопоты не оставляют вас и на выходные. И не потому, что вы такие труженики по жизни, просто сейчас совпали так обстоятельства, что нужно ковать железо, пока оно горячо. Вот и приходится вам дорабатывать и напрягаться сверхурочно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

также Соломка составила гороскоп для всех знаков зодиака на апрель. Согласно ему, Близнецов ждут большие перемены в деятельности, окружении и направлении, а Скорпионам будет везти практически во всех сферах;

любовный гороскоп на апрель свидетельствует, что у Близнецов могут начаться новые отношения, Раки, Рыбы и Козероги будут ходить на свидания, а Стрельцам стоит посмотреть на себя под другим ракурсом;

успех в карьере и прибыль в апреле ждет Весов, а у Стрельцов и Рыб в деятельности намечается пауза;

Украину же в апреле ждет улучшение финансового положения, новые рабочие места, но в то же время беспорядок и разрушительные процессы в политической сфере.

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