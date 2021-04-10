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Гороскоп на выходные: кого ждут деньги и подарки

1.3т
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В субботу и воскресенье, 10 и 11 апреля, Тельцам повезет в дороге и они достигнут цели, Близнецы и Раки отдохнут и перезагрузятся, а Девы будут решать любовные вопросы. Рыб ждут деньги и подарки.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз на картах таро для всех знаков зодиака на 10-11 апреля.

Овен

Ощущение счастья и подъема, несмотря на то, что нужно будет о многом позаботиться, учесть, приобрести и проработать. Но на помощь приходят ваши друзья, родственники и коллеги, с которыми вы можете разделить и проблемы, и минуты счастья.

Телец

Если вы куда-то отправляетесь на эти выходные, то вам повезет и в дороге, и в пункте назначения – вы достигаете запланированных целей, преодолеваете все препятствия, всех соперников и празднуете победу.

Близнецы

Достаточно спокойные дни у вас предвидятся, когда вы успеваете и отдохнуть, и перезагрузиться, занявшись чем-то совершенно иным. А еще можете встретиться с друзьями и коллегами, обсудить насущные вопросы и обменяться впечатлениями.

Рак

У вас есть возможность отдохнуть по всем правилам – хорошо выспаться, не нагружать себя никакими задачами, провести время замедленно и наполняя его только тем, что сами хотите – расслабленностью, прогулками, творчеством.

Лев

Вам очень нужно собраться с мыслями и все осознать, решиться на какие-то серьезные шаги. Поэтому вы сейчас больше сосредоточены на себе, на решении внутренних противоречий, которые длительное время вас беспокоят.

Дева

За выходные вы наслаждаетесь любовью и решаете все личные вопросы. Здесь у вас и приятные встречи, и любовь-морковь, и с пользой проведенное время в обществе любимых, и общение с родными и близкими людьми.

Весы

Кто-то из ваших близких будет пытаться привлечь к себе внимание. Возможно, это дети или старшие родственники, которым самим тяжело, и нужна поддержка, как физическая, так и моральная, и финансовая. Словом, эти выходные можно посвятить родственникам.

Скорпион

Оказывается, что умственная работа также бывает довольно тяжелой и требует концентрации и выносливости. В эти дни вы напряженно работаете головой, что-то тщательно обдумывая и создавая новые концепции и подходы.

Стрелец

Хорошие дни для того, чтобы насладиться природой, прогулками, дачными радостями и даже тяжелым физическим трудом. Причем, чувствуете ли вы себя вполне счастливыми и свободными, как ветер, а не как загнанный конь.

Козерог

Семья требует дополнительного внимания. Вы и так много времени отдаете работе, а семья остается где-то на обочине, поэтому посвятите эти дни своим близким. И все равно, чем вы будете заниматься, лишь бы вы были вместе.

Водолей

Засидевшись на одном месте, вы радостно отправляетесь навстречу новым приключениям. И выясняется, что в вас накопилось столько энергии, что ее хватит для небольшой электростанции. Вас уже ничто не держит и вы отпускаете себя на волю.

Рыбы

Будете загребать деньги лопатой, и это будет довольно сложным делом, так и денег будет много, и лопата понадобится широкая. А если серьезно, то на вас действительно ожидают прибыли и подарки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • с 5 апреля меньше чем другим будет везти Стрельцам, Весам и Овнам – им посоветовали быть внимательными и бдительными.

  • На неделе у Близнецов и Козерогов появится возможность построить новые отношения, а Стрельцов ждут разочарования в вопросах бизнеса и финансов.

  • Украину с 5 апреля будут ждать новые политические скандалы, и власть будет "переключать" внимание украинцев от настоящих проблем.

  • В апреле Близнецов ждут большие перемены в деятельности и окружении и, а Львам этот месяц принесет деньги.

  • Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

  • Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

  • Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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