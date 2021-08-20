Гороскоп на выходные: кого ждет много общения, а кого – веселье

Выходные, 21 и 22 августа, у Тельцов пройдут в спокойствии и равновесии, у Раков окажется достаточно времени и отдохнуть и поработать, а Скорпионов ждет очень много общения. В то же время Водолеи с легкостью будут достигать своих целей, а Рыбы – разрываться между несколькими возможностями удачно провести эти дни.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 21-22 августа. Кто хорошо проведет время, а кто будет усердно работать – читайте дальше.

Овен

Эти выходные подарят вам надежду на то, что у вас в будущем будет все так, как вы хотели – вы получаете определенные сообщения или знаки об осуществлении ваших замыслов, о том, что ваши желания вот-вот воплотятся в жизнь.

Видео дня

Телец

Очень спокойные дни, впрочем, вам это очень нравится, потому что не нужно никуда бежать, а вы так стремились к покою и равновесию. В общем, вы много спите и вообще отдыхаете, отдавая предпочтение дивану и горизонтальному положению тела.

Близнецы

Несмотря на то, что вы не собирались работать, эти дни могут быть очень загруженными, но ваш профессиональный пыл обернется на пользу, ведь есть все шансы заявить о себе, как о специалисте на широкую аудиторию и получить хорошую славу, что принесет и финансовый успех.

Рак

Вы успеваете и хорошо провести время, и с друзьями-подругами потусить, и достаточно напряженно поработать. Благо, времени у вас на это будет предостаточно, и вдохновения вам не занимать. К тому же, друзья или родные могут помочь вам в вашей деятельности.

Лев

Как-то не очень вам удается расслабиться в эти дни. Очевидно, работа не дает шансов отдохнуть в выходные. Зато вы должны быть очень ответственными, рассчитывать свое время почасово, еще и участвовать в каких-то соревнованиях или конкурсах.

Дева

Лучший вариант на эти выходные – провести их в каком-то милом и родном месте, которое бы вас вдохновляло, напоминало о детстве или юности, где вы могли бы окунуться в воспоминания и встретиться с друзьями, родственниками или просто знакомыми.

Весы

Как бы вас не выманивали на многолюдные собрания, но вы отдаете предпочтение тихому и уединенному отдыху. Потому что вам и расслабиться нужно, и подумать есть над чем, а большое количество людей вас в последнее время очень напрягает.

Скорпион

Вас ожидает очень много общения, разговоров, встреч, как один на один, так и коллективных мероприятий, когда вам нужно будет не просто выслушивать людей, но и самим что-то красиво и складно говорить, аргументировать и убеждать.

Стрелец

В эти дни вы можете попасть на какие-то официальные мероприятия, приемы, где нужно достойно держаться, поддерживать разговор ни о чем и вообще держать себя в определенных рамках. Впрочем, вы не так себе представляли эти выходные, вам хочется большей свободы.

Козерог

Вы не слишком хотите каких-то приключений или ярких впечатлений, четыре стены, ну максимум - природа, вас вполне сейчас устроит. И вы окунетесь в прекрасный мир грез и фантазий, будете читать или смотреть фильмы, словом, отдыхать пассивно.

Водолей

Что бы вы себе не планировали в эти дни – вы достигаете своих целей. А все благодаря тому, что целенаправленно идете к своей мечте, несмотря на различные препятствия. К примеру, вы можете совершить путешествие, о котором долго грезили.

Рыбы

Вы просто разрываетесь между несколькими возможностями удачно провести эти выходные. И главное, что все вам нравится, все манит и вдохновляет, и люди хорошие, и места чудесные, но вам нужно будет выбрать один, ну максимум два варианта.

Как сообщал OBOZREVATEL: