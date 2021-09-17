Гороскоп на выходные для всех знаков зодиака: кому стоит как можно быстрее реализовать идеи

Выходные, 18 и 19 сентября, у Рыб пройдут в компании близких людей, перед Близнецам откроются новые возможности и появится вдохновение, а Овны могу принять участие в соревнованиях или конкурсах. В то же время у Раков возникнут интересные идеи, которые стоило бы реализовать, а Стрельцам посоветовали в эти дни уехать подальше и перезагрузиться.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 18-19 сентября. Кого будут тормозить финансовые вопросы, а кто выполнит амбициозный план, читайте дальше.

Овен

Возможна борьба за место под солнцем – примете участие в соревнованиях или конкурсах, результаты которых будут очень важными для вашего дальнейшего продвижения. Поэтому отнеситесь серьезно и к подготовке, и к участию.

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Телец

Рада бы душа в рай, но финансовые вопросы вас несколько тормозят, поэтому вы задумываетесь над тем, как продуктивно и весело провести время, имея в запасе не слишком много денег. Словом, хотите и отдохнуть, и сэкономить.

Близнецы

Перед вами открываются новые возможности, и не последнюю роль в этом играют личные отношения. Любовь может вдохновить вас на изменения в жизни, и вы уже задумываетесь над тем, как бы все могло быть, если бы рядом с вами был этот человек.

Рак

Блестящие идеи, которые к вам приходят в эти дни, стоят того, чтобы их реализовать как можно быстрее. Приложите все силы для того, чтобы ваши умные мысли не остались в голове или на бумаге, они обязательно должны быть воплощены в жизнь.

Лев

Вы разрываетесь между различными возможностями хорошо провести выходные, с одной стороны это будут какие-то правильные и духовные вещи, а с другой – очень земные и даже грешные. Ну, в принципе, можно один день быть грешными, а второй – святыми.

Дева

Вы перед собой поставили очень амбициозные планы и пытаетесь их четко выполнить. И сегодня вы переживете невероятный подъем, ведь получите уже какие-то промежуточные, но очень впечатляющие результаты, которые себе даже не представляли.

Весы

Все эти выходные у вас не будет возможности как-то расслабиться, вы будете только тяжело работать, только вкалывать, чтобы достичь каких-то своих целей. В принципе, время от времени можно и поработать в выходные, главное, чтобы это не стало постоянной привычкой.

Скорпион

К счастью, вам сейчас некуда спешить, вы можете посвятить выходные размышлениям, чтению, осмыслению, или просто банальному длительному сну и максимальному отдыху в том виде, который вам больше нравится.

Стрелец

Лучшим вариантом будет куда-то поехать на эти выходные, желательно подальше, можно в теплые края, и с компанией близких друзей. В конце концов, вы себе и там можете найти компанию – чтобы и поговорить, и посмеяться, и взгрустнуть, и придумать себе приключения.

Козерог

У вас на выходные очень серьезные планы, возможно, вы собираетесь решать какие-то непростые вопросы, или работать над важными проектами, встречаться с ответственными людьми, занимающими серьезные должности.

Водолей

Проведете дни в мечтах и ​​воспоминаниях, возможно, вы отправитесь ближе к местам вашей юности или детства, встретитесь с друзьями или родными, которые помогут вам окунуться в приятную ностальгию и напомнят о совсем забытых событиях и чувствах.

Рыбы

Выходные проходят так, как вы и мечтали: с семьей, любимыми, близкими, в тепле и достатке, в любви и единстве. И вы можете заниматься всем, чем угодно – работать, бездельничать, общаться или молчать, главное, что вы все вместе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка назвала четыре знака зодиака, которым на этой неделе не будет везти: у Раков начнутся проблемы с деньгами, а у Водолеев – на работе.

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