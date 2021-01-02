Гороскоп на выходные для всех знаков: Весы отправятся за приключениями

Девы могут провести выходные, 2 и 3 января, на природе – на даче или за городом, Раки и Рыбы будут пребывать в кругу семьи, а Весы отправятся за приключениями.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака на 2-3 января

Овен

Прекрасные дни, которые вы позволяете себе проводить так, если бы хотели прожить всю жизнь – никуда не спешить, наслаждаться искусством, созерцанием, умеренностью. Конечно, надолго вас не хватит, но хоть немного отдохните.

Телец

Друзья или родственники могут завалить вас интересными предложениями как провести выходные. И вам не придется сидеть дома, как вы планировали, потому что вы соглашаетесь на нечто совершенно невероятное и даже экзотическое.

Близнецы

В голову в течение выходных приходят блестящие идеи, очень креативные и неожиданные, но вы пока не готовы их реализовывать, и только все анализируете и набираетесь сил. И понемногу изучаете опыт других людей.

Рак

Праздники зимние для вас все же семейные, вы радостно пребываете в объятиях своих близких и не очень родственников. И готовы посвятить эти дни своей семье, придумывая довольно интересные способы совместного времяпрепровождения.

Лев

Это кажется странным, но вы можете соскучиться... за работой, или коллегами, и вы с нетерпением ожидаете, когда наконец начнутся трудовые будни и вам нужно будет выходить в свет и вливаться в коллектив.

Дева

Вы можете провести выходные где-то на природе, за городом, в гостях, на даче, где вокруг много пространства и более свободы. Словом, есть где разгуляться и существует множество различных способов весело провести время и вам, и вашей семье.

Весы

Захочется вам приключений, новых впечатлений и общения. Поэтому отправляйтесь в путешествие, ибо чего это его дома сидеть. Ну хотя бы к кому-то в гости сходите, чтобы развеяться, на людей посмотреть и себя показать.

Скорпион

Вы возьметесь за наведение порядка, независимо от того, удалось ли вам заранее убрать, то вы уже успели насорить. У вас есть время, есть вдохновение, то почему бы и не избавиться от всего лишнего?

Стрелец

Кажется, вы дорвались до денег и наслаждаетесь транжирством. А может это вам подарили золотую карту и вы можете себе позволить любые расходы, чем не преминули тут же и воспользоваться. Словом, почувствуйте себя миллионером.

Козерог

Праздник продолжается! Вы хорошо подготовились и готовы встречать гостей со всей широтой души и глубиной кошелька. А может это вы взялись заодно и какие-то семейные праздники отметить, дни рождения например. Будет где душе разгуляться...

Водолей

Именно те у вас сейчас ощущения, когда вы преодолеваете какие-то трудности и чувствуете себя на высоте, побеждаете и сложные обстоятельства, и определенные ограничения, и всех соперников. А особенно приятно преодолевать себя, свою лень и уныние.

Рыбы

Выходные будут очень мирными, спокойными, полными любви и дружбы. И это может быть как любовь семейная, к родственникам, к родителям и детям, так и интимная, к любимому или любимой. Словом, у вас сплошной лямур предвидится.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что в 2021 году во многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

Согласно прогнозу таролога, 2021 год окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

Вместе с тем, Овнов в 2021-ом, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.

Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.

Водолеи в 2021 году могут поразить всех своим мастерством – их профессионализм будет расти, они будут способны горы свернуть.

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