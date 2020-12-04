Гороскоп на выходные 5-6 декабря для всех знаков: Скорпионов ждут хорошие новости

Выходные 5 и 6 декабря Близнецы проведут продуктивно, а Львы будут ждать подходящего момента и собираться с силами для того, чтобы изменить свою жизнь. В то же время Девы проведут время с семьей, Стрельцы займутся домашними делами, а Овнам советуют отправиться в путешествие.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозом на выходные 5 и 6 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро.

Овен

Если есть такая возможность, то отправляйтесь в путешествие, и чем дальше – тем лучше. Если же пока вынуждены сидеть в родной стране и теплом доме, то путешествуйте хоть в мыслях или в общении, пообщайтесь с иностранцами, смотрите тревел-шоу.

Телец

Обстоятельства ограничивают вас определенным образом, и вы уже не вольны делать то, что хотели, потому что и родные от вас чего-то хотят, и друзья куда-то зовут, и сотрудники что-то интересное подготовили. А у вас были свои планы, и вы можете от них отказаться.

Близнецы

Счастливые случаи следуют один за другим, даже несмотря на выходные. Впрочем, вы не очень склонны сейчас отдыхать, крутитесь как белка в колесе и это дает свои плоды – вам фартит оказаться в нужное время и в нужных местах.

Рак

Получаете от окружающих настоящее признание за свою работу и благодарность за таланты – вам говорят о том, какие вы гениальные и выдающиеся. И это вас окрыляет и вдохновляет на новые подвиги и свершения.

Лев

Все уже надоело и вам очень хочется изменить жизненные обстоятельства, чтобы все вокруг вас заиграло и добавилось что-то новое, появились яркие впечатления, новые люди и возможности. Но пока вы выжидаете подходящий момент и собираетесь с силами.

Дева

Посвятите время семье, почувствуйте, какое это счастье – быть единым целым с родными людьми. И не важно, как вы проведете эти выходные – активно, спортивно или лежа вповалку на диване. Главное, чтобы рядом с близкими.

Весы

Сейчас приходится успевать все и ускоряться, то есть и работу выполнять, что домой на выходные взяли, и готовить-убирать, еще и успевать детям или родственникам помогать. И вы с этим объемом задач успешно справляетесь.

Скорпион

Хорошие новости не заставят себя ждать – кто-то подаст вам хорошую весточку, которая может изменить весь дальнейший ход событий. Но это будет потом, а пока вы можете порадоваться перспективам и подготовиться к изменениям.

Стрелец

Никаких особых событий не предвидится – все идет по обычному графику выходных, когда можно и отдохнуть, и домашними делами наконец заняться, и немного денег на шопинг потратить.

Козерог

Решительность, с которой вы расправляетесь с жизненными проблемами, что на вас навалились, просто поражает. Вы не пережидаете, не откладываете дела на потом, а просто смело отметаете и выбрасываете все лишнее.

Водолей

Так хочется где-то зависнуть в теплом месте, и чтобы лишний раз не напрягаться, и таким образом восстановить силы. И вы просто ничего не делаете и позволяете себе откровенно и нагло бездельничать.

Рыбы

Собирайтесь и празднуйте все, что можете, осознавая ценность от такого радостного и дружеского времяпрепровождения. Вам в последнее время очень не хватает легкости и веселья, а еще ощущения дружеской поддержки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бурлить личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, Близнецы – найти настоящую любовь, а вот Скорпионам советуют проверить чувства своего избранника.

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