Гороскоп на выходные 21-22 ноября: кому лучше сбавить обороты

Выходные 21-22 ноября окажутся непростыми и богатыми на события. Многие в эти дни продолжат заниматься рабочими делами, а кто-то будет отдыхать по полной. Овнам и Львам советуют все же отложить рабочие дела и расслабиться, а вот Стрельцы и Скорпионы перенесут напряженный рабочий график и на выходные.

Прогнозист и таролог Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала гороскоп по картам таро для всех знаков зодиака на выходные 21-22 ноября.

Овен

Как бы вы не спешили, не загружали и не подгоняли себя, но придется сбавить обороты и больше времени провести не в работе, а в расслабленном состоянии, потому что не все зависит от вашего желания.

Телец

Несмотря на довольно спокойное течение выходных, у вас голова не знает отдыха и постоянно собирает информацию, анализирует, осознает, словом, неустанно работает. В результате выдаст интересные креативные решения.

Близнецы

Не хочется вообще выходить из дома, что-то делать и общаться с кем-либо, потому что нужно разобраться с собственными тараканами. Происходит полное погружение в подсознание, вы слушаете интуицию и открываете себя.

Рак

Вы одновременно реализуете немало интересных замыслов, превращаясь в универсального солдата, которому по силам задачи любой сложности и важности. И есть шансы добиться немалых успехов во всех направлениях.

Лев

Рабочая неделя была довольно напряженной, отняла у вас много сил, поэтому хорошо бы вообще провести больше времени в постели, выспаться, как следует расслабиться, насмотреться сериалов и хорошо отдохнуть.

Дева

Рядом – родные люди, которые понимают с полувзгляда, и вам очень хочется время от времени делать им что-то приятное. И в выходные вы можете устроить теплые и незабываемые встречи с друзьями и родственниками.

Весы

Сможете получить деньги, обычно даже больше, чем те, к которым вы привыкли. Они могут прийти как от какого-то бизнеса, или продажи чего-то, так и от людей, которые вдруг решат отдать долг или инвестировать в вас.

Скорпион

Ваш напряженный жизненный график переносится и на выходные, вы не собираетесь останавливаться и постоянно работаете. Впрочем, вы умеете это умело сочетать, главное, чтобы не страдали другие сферы жизни, поэтому не забывайте о семье и здоровье.

Стрелец

И откуда у вас силы на все берутся? Вместо того, чтобы, как все порядочные люди, валяться и отдыхать, вы охотно переделываете кучу домашних дел, вычищаете дом, организовываете что-то для родных и вообще очень активны.

Козерог

Можете неожиданно попасть на какой-то праздник и радостно провести время. А можете и сами устроить что-то эффектное для себя, семьи, коллег или вдохновить кого-то на создание веселого настроения для себя и окружающих.

Водолей

Работа не будет отпускать вас и на выходные. Конечно, интенсивность труда будет немного меньше, но вы все равно трудитесь, не давая себе как следует расслабиться и перезагрузиться. И это может отразиться на эффективности в дальнейшем.

Рыбы

Кажется, вы сейчас будете репетировать роль Святого Николая и заниматься благотворительностью, щедро отдавая свое внимание, время, деньги или подарки тем, кто в них больше нуждается. Или, по крайней мере, вернете кому-то долги.