Гороскоп на сентябрь для всех знаков: Дев ждет удача во всех сферах, а Раков – перемены

Сентябрь 2021 года станет благоприятным месяцем для больших перемен для Раков – они будут касаться многих сфер жизни, на Дев свалится удача во всех направлениях, а Львам стоит замедлиться, прислушиваться ко всему и быть осторожными. В то же время, Весам придется решиться на важный шаг, а Козерогов ждут перемены в деятельности.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила общий прогноз на картах таро для всех знаков зодиака на сентябрь. Что принесет первый месяц осени, кто окунется в ностальгию, а кто будет находится в подвешенном состоянии, читайте дальше.

Овен

Вообще очень активный месяц, когда у вас будто открывается второе дыхание - хочется и любить, и работать, и командовать, и брать на себя "на слабо", еще и научиться чему-то интересному не помешало бы. В конце концов, вы справитесь со всем этим очень легко.

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Телец

Настроение у вас будет какое-то меланхоличное и местами ностальгическое, вы о многом думаете, в том числе и о том, есть ли какие-то преимущества в вашем нынешнем образе жизни, стоило бы что-то изменить, чтобы чувствовать себя еще лучше.

Близнецы

Это не очень активный месяц, вы больше склоняетесь к отдыху, медленно входя в осень, собирая силы для хорошего старта, который запланировали себе на более поздний период. А сейчас вы просто готовите себя к активной жизни и расслабляетесь.

Рак

С сентября можно начать жизнь сначала, причем настолько, что меняется все – работа, предпочтения, окружение, любовные отношения, может у кого-то даже страна проживания. Главное – определить для себя цели и уверенно к ним продвигаться.

Лев

Сейчас нужно быть очень осторожными, ко всему прислушиваться и присматриваться, а не бежать впереди паровоза, потому что время от времени окружающие, близкие и коллеги могут демонстрировать свои не слишком положительные стороны, и это будет на вас плохо влиять.

Дева

Очень успешный месяц, когда на вас свалится удача чуть ли не во всех сферах жизни. Впрочем, то, что кому-то может показаться слепой удачей, на самом деле является целенаправленным движением к победе, где рассчитан каждый шаг.

Весы

Сентябрь пройдет под знаком выбора – вы все время будете взвешивать и сравнивать, анализировать и выбирать, это будет касаться и рабочих моментов, и личных, даже в своих увлечениях вы сейчас не уверены, поэтому и будете склонны их менять.

Скорпион

Будет ощущение счастья и наполненности, так как в некоторых жизненных направлениях вам повезет, лучше будут обстоять дела в деловой и личной сфере. А вот насчет денег, то нужно будет еще поработать с некоторыми навыками, набраться знаний и опыта.

Стрелец

Казалось бы, вполне обычный месяц, когда ваша жизнь идет по заданному сценарию: рабочие проблемы, семейные дела, немного отдыха и даже есть место подвигу. Из особенностей – немного больше денег, которые вы с радостью отложите на отдых.

Козерог

Если сейчас и будут какие-то изменения, то они будут касаться вашей деятельности, в целом же все остается на своих местах – семья радует, деньги и благополучие приумножаются. А работу можно и изменить, если вдруг что-то не устраивает.

Водолей

Будет много неясных моментов, когда вы не понимаете, что происходит и что с этим всем делать. Вы будто находитесь в подвешенном состоянии, без ясного видения перспектив. Одно радует – денег пока у вас будет чрезмерно и вы можете сделать запас на будущее, пусть даже и туманное.

Рыбы

Вы находитесь в тонусе, как будто первые сентябрьские холода бодрят вас и побуждают к активности. Вы участвуете во всем интересном, демонстритуете упорство, вдохновляетесь примерами других и смело идете вперед.

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