Совмещенное влияние таких факторов - одновременно Сатурна и Юпитера - неминуемо влечет масштабные перемены в политических и экономических кругах.

Январь будет кризисным. С 7 января Марс переходит в Телец, идет на сближение с планетой революций Ураном, одновременно образуя жесткий конфликт с Сатурном и Юпитером. Это создаст кризис власти.

В мировом сообществе возможны стихийные протесты, столкновения на национальной или идейной почве, проявления анархизма. Возможны гонения на инакомыслящих, непопулярные в народе реформы и решения.

Январь 2021 г, начало июля 2021 г – это периоды хаоса, бунтов и беспорядков. В дни подобных событий люди мало что понимают в происходящем, и это порождает хаос, панику, беспорядочные действия. Кризисные стояния планет могут приводить к особенно разрушительным стихийным бедствиям, вероятно, это могут быть землетрясения, разрушение зданий, вулканы.

Особенно сложным будет период с 13 января по 24 января – время кардинальных перемен, резких и неожиданных перестановок. Марс с Ураном -взрывы и опасности, Солнце с Сатурном и Юпитером- время новых законов и новых лидеров. Марс в знаке Тельца – перемены будут касаться реформ земли, банков и финансовых институтов, собственности, недвижимости.

До 11 февраля, до новолуния в Водолее – трансформация и переход. Нововведения. Переход на новые рельсы и смена эпохи. Резкие события, на Уране. Это будут активные и напряженные события. Это время, требующее вложения огромных сил и трудолюбия, выносливости и терпения. Далее- освобождение и свежий ветер. Раскрытие потенциала, границ и дорог.

Конец февраля – начало марта - лучшее время гармонизации и стабилизации. Начало реструктуризации, внесение изменений в промышленное производство, металлургию, машиностроение, активное внедрение цифровых технологий и других новшеств и изобретений.

Март, апрель, октябрь 2021 года– это самые продуктивные, лучшие месяцы в году. Это время созидания, когда подписываются мирные соглашения, создаются содружества и заключаются соглашения о совместной деятельности. Основные тенденции далее в течение 2021 года – это созидательное движение с массой внедрения новшеств и изобретений.

С апреля часть карантинных ограничений будет снята, порадует открытие авиаперелетов. В авиационной отрасли пройдет выход из кризиса, постепенное вхождение в полноценную деятельность.

В мае-июне активнее пройдет развитие социальных программ. Возможны повышение пенсий, пересмотр размера пособий, предоставление льгот отдельным категориям граждан. Вырастут дотации на медицину. Однако, многие намеченные проекты пока что "зависают" в воздухе, и возврат к ним будет в 2022 году.