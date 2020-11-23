Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости астрологии

Любовь Коденко
Любовь Коденко
Астролог Все статьи автора

Гороскоп на первое полугодие 2021 года: в апреле откроют авиаперелеты

2.2т
Читать материал на украинском

Совмещенное влияние таких факторов - одновременно Сатурна и Юпитера - неминуемо влечет масштабные перемены в политических и экономических кругах.

Январь будет кризисным. С 7 января Марс переходит в Телец, идет на сближение с планетой революций Ураном, одновременно образуя жесткий конфликт с Сатурном и Юпитером. Это создаст кризис власти.

В мировом сообществе возможны стихийные протесты, столкновения на национальной или идейной почве, проявления анархизма. Возможны гонения на инакомыслящих, непопулярные в народе реформы и решения.

Январь 2021 г, начало июля 2021 г – это периоды хаоса, бунтов и беспорядков. В дни подобных событий люди мало что понимают в происходящем, и это порождает хаос, панику, беспорядочные действия. Кризисные стояния планет могут приводить к особенно разрушительным стихийным бедствиям, вероятно, это могут быть землетрясения, разрушение зданий, вулканы.

Особенно сложным будет период с 13 января по 24 января – время кардинальных перемен, резких и неожиданных перестановок. Марс с Ураном -взрывы и опасности, Солнце с Сатурном и Юпитером- время новых законов и новых лидеров. Марс в знаке Тельца – перемены будут касаться реформ земли, банков и финансовых институтов, собственности, недвижимости.

До 11 февраля, до новолуния в Водолее – трансформация и переход. Нововведения. Переход на новые рельсы и смена эпохи. Резкие события, на Уране. Это будут активные и напряженные события. Это время, требующее вложения огромных сил и трудолюбия, выносливости и терпения. Далее- освобождение и свежий ветер. Раскрытие потенциала, границ и дорог.

Конец февраля – начало марта - лучшее время гармонизации и стабилизации. Начало реструктуризации, внесение изменений в промышленное производство, металлургию, машиностроение, активное внедрение цифровых технологий и других новшеств и изобретений.

Март, апрель, октябрь 2021 года– это самые продуктивные, лучшие месяцы в году. Это время созидания, когда подписываются мирные соглашения, создаются содружества и заключаются соглашения о совместной деятельности. Основные тенденции далее в течение 2021 года – это созидательное движение с массой внедрения новшеств и изобретений.

С апреля часть карантинных ограничений будет снята, порадует открытие авиаперелетов. В авиационной отрасли пройдет выход из кризиса, постепенное вхождение в полноценную деятельность.

В мае-июне активнее пройдет развитие социальных программ. Возможны повышение пенсий, пересмотр размера пособий, предоставление льгот отдельным категориям граждан. Вырастут дотации на медицину. Однако, многие намеченные проекты пока что "зависают" в воздухе, и возврат к ним будет в 2022 году.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Астрологический прогноз" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Любовь Коденко Любовь Коденко
Тема
Астрологический прогноз
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Гороскоп