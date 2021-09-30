Гороскоп на октябрь: кому месяц принесет много денег, а у кого изменится жизнь

В октябре 2021 года Раки будут легко достигать задуманного, Овны могут кардинально изменить жизнь, а Весов и Рыб ждет очень динамичный месяц – будет много работы, встреч и эмоций. У Водолеев в октябре финансы могут пойти вверх, а для Козерогов это время станет насыщенным и незабываемым.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила детальный гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на октябрь. Кому этот месяц подарит покой и отдых, а кто будет много действовать и создавать новые идеи, читайте дальше.

Овен

Главная тема этого месяца – создание новых идей и новых смыслов в жизни, новых концепций и подходов. Вы можете одним махом пересмотреть все свои прежние убеждения и создать себе новую жизнь, полную новых смыслов.

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Телец

Этом месяц вы как никогда чувствуете дружеское плечо рядом, вокруг вас будет много людей, которые близки вам по духу. А тех, кто далеки вы к себе близко не подпускаете. Может в этом и кроется ваш нынешний успех?

Близнецы

Месяц обещает вам покой и даже отдых, вы еще не слишком напрягаетесь, хотя есть уже первые признаки того, что вот-вот настанет довольно напряженное время, когда забот будет невпроворот.

Рак

Сейчас вы легко осуществляете все свои задумки, буквально словно по мановению волшебной палочки сбывается то, над чем вы давно трудились. Да и другие люди вам в этом помогают, причем, даже если вы об этом не просите.

Лев

Что-то неуловимо меняется в вашей жизни, но перемены приходят очень понемногу, дозированно, так чтобы вы успели к ним привыкнуть. Это будет касаться многих сфер в вашей жизни. Например, получите новый круг общения.

Дева

В целом этот месяц будет очень задорным, вы полны идей и планов, много трудитесь, но и об отдыхе не забываете, причем, он может быть очень активным и содержательным, а не вот это бездумное ковыряние в интернете.

Весы

Очень динамичный месяц предвидится, с активной работой, множественными встречами, выступлениями, различными вызовами, с которыми вы легко справляетесь, еще и других вдохновляете.

Скорпион

Все будет довольно предсказуемо, впрочем, как и продолжается из года в год - немного работы, немного увлечений, ходите по тем же дорогам, заходите в те ж магазины, встречаетесь с одними и теми же людьми. Так и будет длиться, пока вы не поймете, что это скучно и нужно что-то менять.

Стрелец

Будьте сейчас предельно собраны и созидательно настроены, отдавайте предпочтение не автоматическим действиям, а осознанным, взвешенным и тщательно запланированным решениям.

Козерог

Октябрь обещает стать ярким и незабываемым, вы будете переживать сильные эмоции, проявлять смелость и решимость, идти навстречу вызовам, участвовать в борьбе или соревнованиях, где в конце концов и будете побеждать.

Водолей

Очень удачный месяц в плане финансов и самореализации, а также эмоционально очень яркий. Вы все время пребываете в приподнятом настроении, счастливы и довольны всем, что происходит с вами и вокруг.

Рыбы

В целом месяц будет насыщенным. Найдется место и время для встреч, переговоров, консультаций, в живом виде и онлайн. Даже в свободное время вы будете очень много коммуницировать с людьми – приятелями и родными.

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