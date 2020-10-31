Гороскоп на ноябрь для всех знаков по картам Таро

Ноябрь окажется противоречивым для знаков зодиака и внесет в жизнь перемены: Козероги и Водолеи впадут в спячку, а Тельцы, Близнецы и Скорпионы активизируются.

Эксклюзивно для OBOZREVATEL прогнозист и таролог Ольга Соломка озвучила гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака на последний месяц осени.

Овен

В жизни наконец наступает равновесие. И вам не нужно решаться на подвиги и бежать впереди паровоза. Работа идет по приемлемому графику, личная жизнь тихая, теплая и приятная, ничто и никто вас не напрягает. Если вы сами себе что-то не придумаете.

Телец

Бодрым маршем продвигаетесь вы к зиме. Последний осенний месяц обещает быть для вас вовсе не депрессивным, а наоборот – радостным, энергичным и удивительно продуктивным. Когда вы и сами много успеваете еще и других вдохновляете.

Близнецы

Профессиональные свершения выходят на первый план. И вы становитесь более активными в социуме, более публичными, узнаваемыми, все чаще выступаете перед людьми. И это вам с каждым разом удается все лучше и лучше.

Рак

Будете решать вопросы материального обеспечения, заботиться о запасах на зиму, надежной крыше над головой и тем, что вам должно постоянно и длительное время приносить прибыль. Возможно, откроете небольшой бизнес. А может, и большой.

Лев

Уверенности в собственных силах становится больше, ведь у вас есть поддержка со стороны семьи, или вашего коллектива, или близкого круга друзей, или всех вместе. И вы уже можете смело отправляться покорять этот мир, ведь знаете, что всегда можете вернуться.

Дева

Обстоятельства требуют посмотреть на этот мир с разных точек зрения, поскольку ваша личная может быть несколько предвзятой, а вам нужно сохранять объективность. Поэтому ставьте себя на место других и смотрите на ситуацию под разными углами.

Весы

Несмотря на осень, ваше сердце раскрывается для любви так широко, что захочется обнять весь мир. Да, коварный Купидон может ненароком попасть в вас, и осень превратится в весну. Но разве это не прекрасно?!

Скорпион

У вас начинается новый жизненный цикл. Поэтому некогда спать, нужна ваша активность для того, чтобы застолбить свое место под солнцем и показать все свои таланты и волю к победе. Ваша активная жизненная позиция должна поразить всех вокруг.

Стрелец

Можно ожидать различные подарки судьбы, которые будут выглядеть как неожиданная удача, премия или другие дополнительные финансовые поощрения. Знакомые могут вам подарить именно то, что вам нужно, даже если вы об этом и не просите.

Козерог

Даже если вам не очень нравится одиночество, в ноябре общения станет гораздо меньше и вы больше времени будете проводить наедине с собой, в раздумьях. Вам сейчас нужно уменьшить активность и стать ближе к себе.

Водолей

Наступает спокойное время, когда напряжения будет меньше, работа становится несложной и с перерывами, поэтому можно и о себе больше подумать, и о здоровье позаботиться, и пройти какие-то обследования или оздоровительный курс.

Рыбы

Придется делать достаточно непростой выбор. И у кого-то это будет между теплым и красивым, а у кого между "ну такое" и "а может ну его". Но долго колебаться не придётся, потому что, если вам не хватит смелости, то выбор быстро сделают за вас.

Как сообщал OBOZREVATEL, также ранее был озвучен гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 26 октября до 1 ноября: Овну светит хорошая должность, а Козерогам и Скорпионам – отдых.