Гороскоп на 8-15 июня: затмения отразятся на судьбе Дональда Трампа

Предстоящая неделя будет поспокойнее, чем прошедшая, но при этом довольно туманная и неопределенная, сообщает астролог Георгий Личели.

Напряженные аспекты Марса к Солнцу и Венере, которые действовали на фоне Лунного затмения, расходятся. Если в прошедшие две недели эмоциональный накал нарастал, то сейчас, после Лунного затмения, напряжение еще не спадет, но относительно прояснится ситуация.

Полнолуние одновременно с Затмением выводит на поверхность скрытые мотивы, причины, кризисы. Проблемы принимают реальные очертания и требуют кардинальных решений. Основной посыл — правильно воспринимать информацию, отделять реальную от навязанной, а потом уже - восстановление международных отношений, связей, контактов и поездок.

На персональном уровне Затмение и напряжённые аспекты затрагивают, в первую очередь, Близнецов-Стрельцов, Дев и Рыб. У них происходят важные события.

Если к примеру, рассмотреть гороскоп США и Дональда Трампа как лидера страны, то они переживают непростые времена. Например, занимают первое место по распространению коронавируса. В 2001-2002 году, когда затмения происходили на оси знаков Близнецы – Стрелец и затрагивали гороскоп США, мы все помним, что произошло в Нью-Йорке и какие последовали за этим события.

Что касается Трампа, то он Близнец с Луной в Стрельце. Сейчас Марс движется по его сфере партнеров, оппонентов и врагов, и замыкает напряженную конфигурацию. Поэтому, с одной стороны, он может сталкиваться с агрессией и напором по отношению к себе, с другой - сам применяет непропорциональную силу и может действовать агрессивно в решении конфликтных ситуаций. В любом случае, для лидера страны охваченной протестами, довольно тяжелая конфигурация, поэтому ему нужно принимать решения предельно деликатно, чтобы не усугубить ситуацию. 14 июня – день рождения Трампа. Напряженный аспект Марса к его Солнцу, запишется в его годовом прогнозе. С учетом того, что это год выборов, это означает, что в течение года его ждет очень серьёзная борьба.

Предстоящие 7 дней - это последняя неделя директного Меркурия. На следующей неделе он развернётся в ретроградное движение. Но уже сейчас Меркурий движется на минимальной скорости, а к концу недели будет стоять почти на месте. Это наиболее трудный период, так как тормозиться будет все: и техника, и люди.

Венера по-прежнему движется ретроградно, но уже прошла первую часть своего ретро движения, следовательно, немного оживятся темы партнерства, отношений, сферы искусства и красоты.

Начиная с четверга по воскресенье включительно Солнце будет стоять в квадрате к Нептуну, а Марс соединится с Нептуном. Это очень туманный период недели, надо быть осторожным с алкоголем, лекарствами, избегать конфликтов, особенно находясь в алкогольном опьянении. Быть осторожным на воде. Стараться не попасться на удочку разных мошенников и аферистов. Хорошо заниматься творчеством, музыкой, пением и рисованием.

Как сообщал OBOZREVATEL. первое лунное затмение 5 июня открыло так называемый "коридор затмений" - важный, напряжённый и судьбоносный период, который завершится 5 июля Лунным затмением в Раке. Влияние затмений начинается за 3 месяца до первого астрологического события и продолжается еще 3 месяца спустя. "Коридор затмений" - это пик, период максимального действия затмений.