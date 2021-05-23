Гороскоп на неделю: Весов ждет подъем, а Козерогов – пауза

С 24 по 30 мая Близнецы будут много общаться с разными людьми, Весов ждут большие изменения в жизни, вплоть до занятия высокой должности, а у Козерогов наступит пауза. Ракам посоветовали быть осторожными – у них силой или хитростью могут отнять что-то важное.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 мая.
Овен
Вы улаживаете все дела, касающиеся вашей недвижимости, посещаете немало официальных учреждений и различных бюрократических инстанций, решая бумажные и имущественные вопросы.
Телец
Очень приятная и спокойная неделя, благоприятная для отдыха, как индивидуального, так и семейного. Даже если вам приходится работать, то это будет очень умеренная нагрузка и вы вполне можете успеть хорошо отдохнуть.
Близнецы
Улучшается коммуникация с людьми, вы начинаете больше общаться с окружающими, что-то вместе придумывать, творчески работать в коллективе, создавать новые идеи, разрабатывать концепции и это будет очень продуктивно.
Рак
Происходит разрушение всех предыдущих планов и вы уже не понимаете, что происходит, и что со всем этим делать. Кроме того, у вас могут силой или хитростью отнять что-то важное.
Лев
Царит несколько грустное настроение, как будто от какой-то потери. Общий жизненный тонус снижается, вы живете на пониженных оборотах, рефлексируете и переживаете упущенное или утраченное.
Дева
Вы будто получаете очень мощный заряд, который вас заставляет двигаться очень быстро и продуктивно. Фортуна на этой неделе на вашей стороне и что бы вы ни задумали, все это довольно быстро и легко осуществляется.
Весы
Возможны кардинальные изменения в жизни, и если вы вели достаточно свободный образ жизни, то велика вероятность занять какую-то высокую должность, что потребует от вас дисциплины, ответственности и соблюдения субординации.
Скорпион
Будто ниоткуда приходят деньги, но на самом деле вы их давно заработали, просто они несколько запоздали. А сейчас вы получаете то, что вам когда-то заслужили. причем, средства могут приходить почти каждый день.
Стрелец
Ваш ясный ум и четкий расчет приводят к перспективным контактам с очень влиятельными людьми, от которых зависит, в том числе, ваше будущее. Воспользуйтесь этими знакомствами для своего продвижения.
Козерог
Наступает некая пауза, жизнь словно замирает, и вы вместе с ней. Решения, которые нужно принять, настолько важны, что вы не можете ничем больше заниматься, кроме как целыми днями обдумывать и взвешивать.
Водолей
В эмоциональной жизни можете переживать настоящие качели – то у вас все супер, и кажется, что вы – самый счастливый человек на свете, то вы падаете на самое дно и весь мир кажется рухнул.
Рыбы
Все время вы посвящаете решению производственных проблем. Но, кроме сложностей, вас еще ожидают и успехи в этой сфере, просто все эти рабочие вопросы занимают все ваше внимание и у вас больше ни на что не остается времени.
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