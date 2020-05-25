Гороскоп на неделю: важные встречи, переговоры, поездки планируйте до пятницы

Предстоящая неделя проходит на растущей Лун: энергия понемногу нарастает. До пятницы планета Меркурий, отвечающий за образ нашего мышления и способность налаживать контакты, движется по Близнецам.

Поэтому желательно все встречи, переговоры, поездки, а также вопросы, связанные обучением, документами и договорами, решить до этого времени, - советует астролог Георгий Личели.

В пятницу, 29 мая Меркурий переместится в знак Рака. Мышление станет более эмоциональным и субъективным, принятие решений больше будет зависеть от настроения и эмоций. Возрастет обидчивость, можно будет легко обидеть человека словом, поэтому надо следить за тем, что говорите, взвешенно подбирать слова.

25 и 26 мая – прекрасное время для занятий семейными и домашними делами, для посиделок в кругу семьи, общения с родителями и совместного времяпрепровождения с маленькими детьми. Во вторник вечером немного напряжённый период, стараемся не конфликтовать и избегаем негативных мыслей. В первую очередь, это касается Раков, Весов, Овнов и Козерогов.

27 и 28 мая – хорошее время для праздников, любовных встреч и свиданий, разного рода презентаций и публичных выступлений, выхода в свет и посещения развлекательных мероприятий. В среду до 17:00 травмоопасный период, надо быть острожным за рулем, не перегружать позвоночник, возможны проблемы с зубами. Наиболее всего это касается Львов, Водолеев, Тельцов и Скорпионов.

29, 30 и 31 мая – в эти дни хорошо заниматься делами, требующими концентрации и сосредоточенности, научно-исследовательской и интеллектуальной деятельностью, приведением в порядок бумаг, документов, уборкой и мелким ремонтом. Хорошо проводить лечебное голодание, заниматься диагностикой и профилактикой заболеваний. При этом возрастает дотошность, педантичность и нервозность. Желательно не придираться и не критиковать по мелочам коллег или близких людей, особенно в пятницу и субботу. Прием алкоголя в эти дни также не желателен.

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