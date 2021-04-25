Гороскоп на неделю: кто сможет получить много денег

На неделе с 25 апреля у Тельцов и Дев будут осуществляться цели и планы, у Львов ствнет больше денег и они могут отправиться на отдых, а Стрельцы будут погружены в домашние и семейные дела.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила гороскоп для всех знаков на картах таро на неделю с 26 апреля по 2 мая.

Овен

Привычная жизнь может измениться весьма существенно, ведь разрушаются некий фундамент того, что вы создавали, а еще могут пострадать ваши отношения с близкими людьми и коллегами.

Телец

Может повезти в лотерее или еще произойдет какой-то счастливый случай, который может закрутить вам голову, вы поверите в то, что вы сейчас способны на все. И действительно все будет получаться, осуществляются мечты и цели.

Близнецы

Работа, работа и опять работа, но это будет совсем не скучно, а наоборот – очень весело, потому что вы на подъеме, быстро и продуктивно работаете, а еще умудряетесь на весь мир заявлять о себе и результатах своей деятельности.

Рак

Опять приходят новые идеи, которые не дают вам покоя, и все свое время вы тратите на то, чтобы все как следует обдумать, придумать новые способы заработка, просчитать выгоды и риски.

Лев

У вас будет прекрасная возможность насладиться деньгами и всем, что можно на них приобрести. Возможно, вы решите поехать куда-то на отдых и вы с удовольствием проведете время в покое и достатке.

Дева

Цели, которые вы себе когда-то поставили, на этой неделе могут сбыться. И это будет что-то невероятное и грандиозное, возможно, связано с заграницей – то ли работать за границу поедете, то ли отдыхать.

Весы

Деньги имеют тенденцию заканчиваться, и это не слишком приятное осознание настигает вас в самый неподходящий период, когда они вам очень нужны. Поэтому приходится искать поддержку.

Скорпион

Настроение будет радостным и приподнятым, вы попадаете в какой-то вихрь празднований, вас заносит в теплую компанию единомышленников и вы наслаждаетесь и компанией, и хорошим поводом встретиться.

Стрелец

Вы будете погружены в домашние и семейные дела, разбирать проблемы близких, решаете задачи, связанные с семьей. Словом, внешняя жизнь пока вас не слишком интересует, вам бы с внутренней разобраться.

Козерог

Личная жизнь выходит на первый план, этот мир уже не кажется таким мрачным и приобретает совсем иное значение. Ведь, когда рядом человек, который вас так прекрасно понимает, то и жизнь кажется прекрасной.

Водолей

Вы подходите к тому барьеру, когда приходится менять свои привычки, образ жизни, да и вообще много чего, можно сказать, что саму жизнь приходится менять. И вам сейчас из-за этого очень некомфортно.

Рыбы

Вокруг происходят такие процессы, что хочется спрятаться подальше от всех, найти приют в тихой гавани и пересидеть это смутное время. А двигаться самостоятельно и что-то делать у вас нет сил и желания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

как рассказала Соломка, в апреле Близнецов ждут большие перемены в деятельности и окружении и, а Львам этот месяц принесет деньги.

Овнов до конца месяца ждут деньги, Тельцов – успех на работе, а Раков – разрешение старых проблем, рассказал известный ясновидящий и астролог Хаял Алекперов.

Астролог Юлия Погорельченко назвала дни апреля, которые могут оказаться очень трудными.

Ольга Соломка составила тароскоп карьеры и финансов на апрель для всех знаков зодиака.

Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

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