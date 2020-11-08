Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака: кому следует укрепить позиции

Неделя с 9 по 15 ноября окажется довольно насыщенной и интересной. При этом одни в этот период будут наслаждаться работой, тогда как другие – спокойствием и умиротворением. Так, cамые прилежные трудоголики в эти дни – Овен, Стрелец и Водолей, а самые большие кайфушники недели – Близнецы, Скорпионы и Рыбы.

Эксклюзивно для OBOZREVATEL прогнозист и таролог Ольга Соломка озвучила гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака на вторую неделю ноября.

Овен

После некоторого расслабления и отдыха снова активизируются вопросы работы, и вам приходится чуть ли ни начинать все сначала и снова завоевать авторитет, укреплять позиции и доказывать свой профессионализм.

Телец

Вы сейчас критически настроены, так и хочется рубануть всю правду-матку. Но сейчас важнее сохранять бдительность и осторожность, и поискать более взвешенные слова для того, чтобы донести свою точку зрения другим и быть правильно понятыми.

Близнецы

Вы получаете невероятное удовольствие от того, чем занимаетесь. И это не зависит от того, только ли вы начинаете чем-то заниматься, или уже профессионал высокого уровня. А еще имеется уже внушительный список предложений о сотрудничестве.

Рак

Хотя сейчас и не рекомендуют собираться вместе, но для вас коллективное творчество очень важно, именно оттуда вы черпаете силы и вдохновение. Ведь именно в группе создаются лучшие идеи, когда каждый добавляет свое видение и получается шедевр.

Лев

Неделя обещает быть спокойной, ничто вас особенно не напрягает и не огорчает. Наоборот, все дела уверенно, хотя и очень медленно, но продвигаются, ровно в том же темпе, что позволяет и вам быть в ресурсе, и решать необходимые задачи.

Дева

Немного денег никому не помешает. И приятно, что они поступают от родных и близких людей, которые таким образом хотят вам поднять настроение. Поэтому ни в коем случае не отказывайтесь, даже если это будет подарок от маленьких членов семьи.

Весы

Вы легко преодолеваете любые преграды на своем пути, поскольку сейчас просто переполнены уверенностью в себе и собственные силы. И решительно продвигаетесь вперед. Как говорится, видите цель и не видите препятствий.

Скорпион

Наконец чувствуете, что получили все, что хотели и вы на седьмом небе от этого. Ведь именно сейчас у вас завершается какой-то важный и сложный проект, и это стоит отметить, немного побыть в том кайфе и идти на новый круг, ставить новые цели и достигать их.

Стрелец

Не удастся вам сейчас посидеть и перевести дыхание, потому что после одной дороги уже видится другая, не успели вы вернуться из одного путешествия, как надвигаются другие перемещения. И так всю неделю – новые пути, новые впечатления, новые возможности.

Козерог

Можно несколько ослабить вожжи и позволить себе покой, равновесие и бездействие. Ну совсем немного, если вы уже так перегружены. Но на этой неделе вам стоит найти для себя свободное время для тишины, прогулок и ленивого образа жизни.

Водолей

Время будет насыщено работой, интересной информацией и незаурядными событиями настолько, что промелькнет очень быстро. Вы и оглянуться не успеете, как все планы будут выполнены и перевыполнены, а вы – переполнены впечатлениями.

Рыбы

Не помешает вам немного веселья и праздничного настроения, особенно в этот серый и мрачный период. И вы объединяете вокруг себя таких же позитивных людей, придумываете какие-то поводы и даже начинаете новые традиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее таролог озвучила гороскоп для знаков зодиака на весь ноябрь. Как оказалось, он будет достаточно противоречивым – одни из них впадут в спячку, другие же – активизируются.