Гороскоп на неделю для всех знаков: кого ждет удача, а кому нужно расслабиться

Неделя с 28 декабря принесет Тельцам романтические приключения, Ракам – финансовую прибыль, а Скорпионам – удачу. Рыбам советуют спустить пар и расслабиться.

Таким прогнозом для всего "зодиака" по картам Таро на неделю с 28 декабря по 3 января эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист и таролог Ольга Соломка.

Овен

Наступает неделя размышлений. Вы устали от работы и уже не можете бурно реагировать на все, что происходит в вашей деятельности, все настолько надоело, что эти несколько выходных вам просто необходимы для того, чтобы перевести дыхание.

Телец

Романтика может накрыть вас с головой. Ваше сердце открыто для чувств и готово к тому, чтобы в нем поселилась любовь, и это может случиться совершенно неожиданно. Или же ваши прежние чувства могут вдруг вспыхнуть с новой мощной силой.

Близнецы

Кажется, что праздники – не для вас, вы продолжаете тяжело и напряженно работать, пытаясь уложиться в график и завершить все запланированное к определенному сроку. Даже новогодние праздники ничем не будут отличаться от обычных рабочих будней.

Рак

Неделя обещает стать удачной для финансовых дел, деньги продолжают на вас сыпаться и радовать своим количеством. И это могут быть поступления от бизнеса, возврат долгов, подарки от родных и близких.

Лев

Вы очень тщательно относитесь к вопросу денег и подарков, всегда тщательно одариваете других, поэтому на этой неделе уже можете и себе рассчитывать на подарки. Все ваши близкие могут вдруг собраться и удивить вас сюрпризом.

Дева

Картину, которые вы можете увидеть, не совсем соответствует действительности, но вам очень хочется находиться в этой иллюзии и в каком-то вымышленном сказочном мире. Если вам принесет это удовольствие, то наслаждайтесь, главное – не слишком глубоко погружаться.

Весы

Очень уравновешенная неделя, которая не будет отличаться от других. Вы как-то не очень хотите, чтобы эти дни запомнились, поэтому особенно и не запасаетесь продуктами, и не готовите на неделю вперед. Словом, ведете себя спокойно и цивилизованно.

Скорпион

На этой неделе обстоятельства складываются очень удачно. Настолько, что можно говорить о том, что удача сейчас на вашей стороне, и так регулярно вам улыбается, то просто уже крылья начинают вырастать. Поэтому даже в лотерею можно рискнуть сыграть.

Стрелец

Новогодняя неделя поднимет вам настроение и общий тонус, ведь вы чувствуете победителями, которым все удается. И праздники все пройдут довольно бурно, с участием большого количества людей, с воодушевлением и весельем.

Козерог

Вместе с новым годом у вас начнется новая жизнь, ибо то, что вы задумали может начаться уже, хоть вы к этому будете не слишком готовы. Впрочем, возможно вам и нужны такие резкие изменения, чтобы вы вдруг не передумали.

Водолей

Ваша щедрость сейчас просто не имеет границ. Мало того, что все родственники получили от вас шикарные подарки, так вы еще и одариваете людей вам малознакомых, а то и вовсе незнакомых, проявляя благотворительность и заботясь о малообеспеченных.

Рыбы

Можете уже несколько ослабить вожжи и расслабиться. И эта неделя будет для вас не бурной и веселой, а более спокойной. Вас очень радует перспектива наконец выспаться, погулять, побыть с семьей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизни: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

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