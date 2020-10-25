Гороскоп на неделю с 26 октября для всех знаков по картам Таро

Неделя выдастся противоречивой для разных знаков Зодиака. Овну светит хорошая должность, Козерогам и Скорпионам – отдых, а Стрельцам и Рыбам – жесткая экономия.

Эксклюзивно для OBOZREVATEL прогнозист и таролог Ольга Соломка озвучила гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака на 26 октября – 1 ноября.

Овен

Всю неделю вы подчинены строгому распорядку, когда каждая минута расписана и нет ни одной свободной. Вы будете очень дисциплинированны, ответственны, беретесь за важные дела. И есть все шансы занять какую-то высокую должность.

Телец

Вы позволяете себе веселиться и что-то праздновать в кругу друзей, несмотря на все внешние ограничения и сложности. В конце концов, а зачем себя ограничивать, особенно в радостных проявлениях. Поэтому гори оно все огнем – и давайте веселиться!

Близнецы

Вы сейчас очень правильные и даже консервативные, выполняете все поручения и планы, сдаете проекты и завершаете работу в заранее обозначенные сроки. В общем, совсем на себя не похожи, но обстоятельства требуют от вас придерживаться планов и тайминга.

Рак

Захочется навести порядок в хозяйстве. Вы сейчас готовы избавиться от всего лишнего и вычистить свой дом просто до неузнаваемости, а там и за окружающее пространство приметесь. Впрочем, вместе с хламом, можете и что-то полезное выбросить.

Лев

Финансово этот период для вас очень удачный – поступают деньги от бизнеса, возвращают долги, списывают задолженности, еще и попадаете под различные акции, получаете бонусы и премии. И близкие пытаются вас порадовать то цветами, то чем-то вкусненьким.

Дева

Иногда для того, чтобы решить проблему, достаточно посмотреть на нее с другого ракурса, с другой точки зрения, а чтобы понять человека – стать на его место. В конце концов, вы этим и займетесь – будете рассматривать обстоятельства со всех сторон.

Весы

Упорство и решимость, с которыми вы беретесь за любое дело, готовы зажечь не одно сердце. Вы показываете другим пример и ведете за собой, вы так убедительны, что вас ставят в пример и подражают. Старайтесь и дальше сохранять этот настрой.

Скорпион

Если позволяют возможности, то езжайте где-нибудь подальше, там где тихо, спокойно и тепло. Вам сейчас очень нужна смена обстановки и лучше, чтобы она была очень кардинальной, так что хоть на неделю, но бегите куда-нибудь из дома.

Стрелец

Эта неделя не будет отличаться ничем особенным – вы спокойно работаете по привычным сценариям, встречаетесь с давними знакомыми, выполняете рутинную работу. Разве что может вдруг возникнуть вопрос бережливости и правильного распределения доходов.

Козерог

Поставьте жизнь на паузу и не спешите, потому что вам на этой неделе просто нужен отдых. Больше спите, гуляйте, наслаждайтесь тишиной, если ее найдете или себе обеспечите. И ограничьте общение с кем бы то ни было.

Водолей

То, что происходит на этой неделе, формирует ваше ближайшее будущее и показывает, каким путем вам идти. Вы получите определенные знаки, подтверждающие правильность выбранного направления. Поэтому будьте внимательны ко всему, что с вами происходит.

Рыбы

Экономия ресурсов сейчас вам не помешает. Причем это касается и физических, и эмоциональных, и материальных, и финансовых. Сдерживайте на этой неделе себя и не спешите тратиться и разбазаривать то, что у вас есть, хоть такие искушения и будут постоянно возникать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее также был озвучен гороскоп на 19-25 октября. Начало недели будет продуктивным для Овнов и Весов, а Близнецов и Рыб ждут денежные поступления.

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