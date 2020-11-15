Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: что ждет знаков Зодиака

Неделя с 16 по 22 ноября окажется довольно насыщенной, активной и разнообразной. Одни знаки полностью окунутся в работу, другие – будут считать деньги, а третьих вообще накроет любовь. Так, в частности, Близнецы будут искать сторонников, а Весы и Скорпионы планировать путешествия.

Эксклюзивно для OBOZREVATEL прогнозист и таролог Ольга Соломка озвучила гороскоп по картам Таро для всех знаков Зодиака на третью неделю ноября.

Овен

Жизнь налаживается! Настроение прекрасное, окружение вдохновляет на подвиги, дела улучшаются, вы начинаете больше двигаться и выполнять большие объемы работы. Вы даже радуетесь тому, что можете так много работать.

Телец

Семья вас любит и поддерживает, вдохновляет и подсказывает верные шаги. Вы сейчас понимаете, насколько вы стали сильнее благодаря тому, что вам есть на кого опереться и на кого рассчитывать. Поэтому пора отблагодарить этих людей и порадовать их чем-то приятным.

Близнецы

Если вы намерены сплотить вокруг себя людей, то почему бы не начать уже сейчас. Можете уже продумывать объединительную идею и планировать мероприятия для того, чтобы собрать сторонников. А можете уже и объявить о своих намерениях – а заинтересованные сами найдутся.

Рак

Наступает время раздачи слонов - подарков, премий, гонораров, возврат долгов. И это будет касаться вас во всех смыслах: и вам будут все это давать, и вы в свою очередь также приметесь раздавать деньги и возвращать долги.

Лев

Ну хоть у кого-то в голове не политика или деньги, а любовь. И на этой неделе она может стать для вас ведущей темой, которая затмит все остальные. Чувства возникают внезапно и раскрашивают серую рутину и обыденность в яркий мир эмоций.

Дева

Неделя обещает быть достаточно денежной, особенно для тех, у кого есть собственный или семейный бизнес. Наступает время, когда вам могут выплатить какие-то дивиденды, зарплату, вернуть инвестиции, словом, деньги прибывают отовсюду.

Весы

Как-то неожиданно активизируется заграница – и международные партнеры начинают общаться, и родственники находятся, и знакомые дают о себе знать, и какие-то незнакомцы достают, и международные институции что-то вам предлагают.

Скорпион

Если вы запланировали на эту неделю какие-то дороги, путешествия, командировки, перемещения, переезды - это очень удачная и своевременная идея, поскольку у вас сейчас должен заканчиваться один период и начинаться другой.

Стрелец

Ничего не остается, как засучить рукава и работать, потому что кроме вас этого больше никто не сделает – все вдруг решили свалить на вас всю ответственность и всю работу. И пока у вас нет возможности как-то отделаться от этих нагрузок.

Козерог

Эта неделя больше будет способствовать спокойному и взвешенному времяпрепровождению, когда вы что-то обдумываете, вникаете, разбираетесь, а не бездумно повторяете привычные движения. Побудьте немного философом, разберитесь в своих мыслях и желаниях.

Водолей

Все, что вам сейчас нужно – это четкое выполнение функций, как на работе, так и дома. Можете не пытаться поразить кого-то смелостью и креативностью, просто делайте, что можете – и пусть все идет согласно расписанию и плану.

Рыбы

От вас потребуют четкости и конкретности, время расслабления уже прошло, нужно собраться и стать более ответственными. Поэтому все шаги должны быть прописаны, круг обязанностей – определен, сроки – согласованы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее таролог озвучила гороскоп для знаков зодиака на весь ноябрь. Как оказалось, он будет достаточно противоречивым – одни из них впадут в спячку, другие же – активизируются.

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