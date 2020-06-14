Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня

На предстоящей неделе нас ожидают несколько важных событий. В четверг, 18 июня, Меркурий развернется в ретроградное движение. Влияние этого разворота мы уже ощущаем, так как тормозит и выходит из строя техника, между людьми возникает недопонимание.

Также это период повышенной аварийности, поэтому на этой недели надо быть особо внимательным за рулем, сообщает на своей странице в инстаграм астролог Георгий Личели.

В субботу 20 июня Солнце переместится в знак зодиака Рака. Месяц Близнецов заканчивается, и вместе с этим - темы знака Близнецы. В следующий лунный месяц будут актуальны вопросы, связанные с семьей, жильем, детьми, родителями, родом и национальным самоопределением, также стоит ожидать обострения межнациональных отношений и роста националистических настроений.

В воскресенье, 21 июня, будет новолуние и одновременно кольцевое Солнечное затмение в знаке Рак.

С 11 по 14 июня Солнце находится в Близнецах в квадрате к Нептуну и Марсу в Рыбах, а с 19 июня по 27 июня Нептун будет находиться в статическом положение, готовясь к ретроградному движению. В сегодняшних реалиях это указывает на некоторый всплеск распространения инфекции коронавируса.

Понедельник

15 июня Луна в Овне в соединении с Лилит: важно держать эмоции под контролем, не провоцировать конфликты и не реагировать на агрессивные выпады других. В первую очередь, это касается солнечных Овнов.

Вторник

6 июня Луна в Тельце. Первая половина дня будет в напряжённом аспекте с Сатурном, поэтому внутренне готовьтесь к немного мрачному настрою и подавленному состоянию. Вероятны обострения разных хронических заболеваний, в первую очередь, суставов и позвоночника. Наиболее всего это касается Тельцов, Скорпионов, Львов и Водолеев.

Среда

17 июня Луна в гармоничном аспекте с Ураном - хорошо проводить время с друзьями, единомышленниками, общаться с астрологами. Но надо быть осторожными с бытовыми электроприборами и электричеством в целом.

Четверг и пятница

18 - 19 июня - довольно продуктивные и стабильные дни. Однако не забываем, что Меркурий разворачивается в ретроградное движение, поэтому не строим долгосрочных планов.

Суббота

20 июня Луна в Близнецах в конфликте с Марсом и Нептуном в Рыбах. Это означает вероятность ссор и разногласий в семье, с женщинами, братьями и сестрами, а также с соседями. Необдуманные слова могут стать причиной конфликта. Также желательно не принимать алкоголь и психотропные вещества. Наиболее всего это касается Близнецов, Стрельцов, Дев и Рыб.

Воскресенье

21 июня - день новолуния и Солнечного затмения. Лучше провести этот день дома, в кругу семьи и близких людей.

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